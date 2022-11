John Kelvin aclara que no armó encuentro con Dalia Durán: “Me toca al fin contar mi verdad”

John Kelvin aclara que no armó encuentro con Dalia Durán. Willax TV / 'Amor y Fuego'.

John Kelvin contará toda su verdad con respecto a la terrible noche, en el cual maltrató físicamente a Dalia Durán, madre de sus cuatro hijos y por el que estuvo recluido por quince meses en el Penal Lurigancho. Además, explicará los motivos del polémico encuentro que tuvo con la cubana, luego de que se rearfimó su libertad.

El cantante de cumbia brindará una extensa entrevista para el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ este jueves 24 de noviembre, donde contará a Rodrigo González y Gigi Mitre los detalles del ataque a su pareja, su experiencia en prisión y la posterior reunión que tuvo con ella.

En el video donde anuncia su encuentro con los conductores, se puede ver a John Kelvin bastante delgado y con un semblante serio, señalando que por fin tendrá la oportunidad de relatar todo lo que sucedió con su expareja.

Jonathan Sarmiento, dentro de sus declaraciones, afirma que cumplió con su condena de 15 meses en prisión por haber golpeado salvajemente a su pareja, pero aclara que jamás abuso sexualmente de ella.

“Pagué 15 meses de mi libertad, pero no abusé de nadie”, dijo el cantante de cumbia.

Otro aspecto que tratará en el set de televisión es sobre el polémico y reciente encuentro, del viernes 18 de noviembre, que tuvo con Dalia Durán. Según las imágenes de Willax TV, la pareja se muestra cenando con otras personas, tomando una copa de vino y en otro momento, él la abraza y hasta le canta un tema a la cubana, sin embargo, ella no mostró ninguna incomodidad.

Pero, el excantante del ‘Grupo 5′ aclara que no armó ninguna reunión y que si se dio ese encuentro fue para conciliar sobre la situación de sus hijos y firmar el divorcio.

“Me acusan de manipulador y de haber armado ese encuentro. Me toca al fin, poder contar mi verdad” , declaró el artista chalaco.

Dalia justifica reunión con Kelvin y dice que lo hizo por sus hijos

En conversación con las conductoras de ‘América Hoy’, Dalia Durán justificó el abrazo que se dio con John Kelvin y señaló que su intención siempre ha sido cortar por lo sano y hacer todo por el bienestar de sus hijos.

“Me mantengo firme, no he cambiado mi manera de pensar, le dije todo lo que sentía. Se concilió y fue pensado en los bebés y en la tranquilidad emocional mía”, empezó Dalia Durán, asegurando que no quiere nada con John Kelvin. Incluso, contó que ese mismo día, ella le pidió el divorcio.

Luego siguió y dijo que le tomó por sorpresa el gesto de John de abrazarla. “Se está especulando mucho, ese mismo día yo le digo a John ‘por qué no aprovechamos para divorciarnos de una vez’, entonces se buscaron los medios. No sé cómo se enteraron de la notaría. Si ves las imágenes, yo me sorprendí de ese abrazo, me tomó por sorpresa”, dijo la rubia,.

Asimismo, Durán indicó que ya no va qvolvidar nunca lo que Sarmiento le hizo, pero decidió ir a una conciliación con él por la tranquilidad de sus hijos. Además, aclaró que no hubo celebración en esa reunión y que jamás estuvieron solos.

“En ese momento mi único objetivo era terminar por lo sano, yo solo pensaba en la tranquilidad de mis hijos. Yo sigo con mi propósito, nosotros no hemos estado solos en ningún instante. No voy a olvidar lo que él me hizo, pero ese día lo único que quise fue terminar en paz y por mi tranquilidad. No hubo festejo, él sí cantó, se dio la cena y cada uno por su lado”, señaló.

Dalia Durán: “Fue un exceso de mi parte”

Después de un par de días, Dalia Durán rompió su silencio y se comunicó con ‘Amor y Fuego’ para dar su versión de los hechos, luego de que fuera captada muy cómoda en una cena con su agresor, John Kelvin.

La modelo señaló que no pretendía justificar lo que hizo e incluso se mostró arrepentida de haber aceptado la comida, tras firmar la conciliación y el divorcio.

“Yo no voy a justificar las imágenes, en absoluto. Creo que fue un exceso de mi parte ir a esa cena. Debió quedar en la notaría todo y yo retirarme, pero bueno, acá no estoy para justificar nada”, comentó al inicio.

Además, se había deslizado la posibilidad de que este encuentro se haya dado por un interés monetario de por medio. Frente a estas especulaciones, Dalia Durán señaló que eso no tiene nada que ver y que ella no hizo nada en complicidad con su expareja.

“En ningún momento supe que se estuvo grabando en ese restaurante. Yo no estoy en complicidad con esa situación, yo no sabía, ni me preste para el juego ese. Eso no fue así, pero si reconozco que estuvo de más el haber aceptado sentarme con John ese día”, sentenció.

