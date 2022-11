Magaly Medina revela que iba a entrevistar a John Kelvin, pero el cantante le canceló: “Es un cobarde”

Magaly Medina revela que iba a entrevistar a John Kelvin, pero el cantante le canceló | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina sorprendió en su programa al revelar que John Kelvin iba a ser uno de sus invitados para ser entrevistado, luego de haber salido de prisión. La figura de ATV, confesó que su productor había tenido diversas reuniones con el cantante y estaba todo listo para el programa, pero decidió echarse para atrás.

Incluso, reveló que el cumbiambero le había pedido una cifra de dinero para sentarse en su set, condición que también habían aceptado, pero la presencia de la ‘Urraca’ lo habría amilanado.

“John Kelvin dijo que iba a venir al programa, pidió la plata se le dijo que sí se la íbamos a dar. Iba a grabar la promoción para le programa y de pronto se acobardó y dijo que no, que me tenía miedo”, comentó Medina.

Tras ello, no dudó en hacer mofa del temor que tenía el expresidiario sobre ella. “Me tenía miedo a mí, como no le tuvo miedo a Dalia cuando la agarro y la masacró a eso debía tenerle miedo”, comentó sobre lo sucedido.

Magaly Medina revela que John Kelvin se negó a que lo entrevista. (Instagram)

Además, señaló que hay que recordarle a los cobardes lo que son para hacerles reconocer los errores que han cometido, el mismo que muchas veces olvidan o simplemente no quieren mirar. “A la gente cobarde hay que recordarle que es cobarde. Así como algunos sociópatas o psicópatas no reconocen que está mal, que han cometido un delito, no reconocen porque no tiene empatia con otro ser humano. Hay que recordárselo a ver si se lo graban en la cabeza”, agregó la presentadora.

Tras ello, dio más detalles de lo que pasó con la expareja de Dalia Durán. Comentó que tuvo más de una reunión con su productor y que incluso ya estaba todo listo y solo faltaba filmar la promoción, situación que nunca sucedió.

“John Kelvin se reunió con mi productor, ha hablado con él durante varios días y el último día, el día que ya debíamos de poner a grabar la promoción dijo que no. El mismo día dijo que no, felizmente que nosotros no dependemos de fulano o mengano para hacer un programa, pero el mismo día que iba a venir dijo que no, porque ‘tengo miedo de la señora Magaly’. Así son los cobardes”, finalizó la conductora de espectáculos.

