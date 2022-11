John Kelvin y sus polémicas declaraciones en su primera entrevista tras salir de prisión

John Klevin se presentó en 'Amor y Fuego' luego de salir de prisión. (Willax)

John Kelvin se presentó este jueves 24 de noviembre en el magazine de Willax, ‘Amor y Fuego’. De esta manera, el cumbiambero hace su primera aparición en televisión, luego de haber estado en prisión por más de un año, tras ser denunciado por su expareja Dalia Durán por los delitos de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar.

El artista apareció en el set del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes cuestionaron todo lo que sucedió con él desde el día que Dalia Durán salió en televisión nacional a denunciarlo por agresión física y sexual. Además, todo lo que pasó luego de que la expareja se sentara a conciliar y terminara en una cena.

En la presentación del invitado, el cumbiambero reveló que se sentía feliz de estar en libertad, pues eso significa una nueva oportunidad para su vida. Además, aseguró que piensa hacer bien las cosas por sus hijos.

“Yo estoy contento con la vida que me está dando una nueva oportunidad. Voy a empezar a hacer bien las cosas, como hijo, como padre y lo único que quiero es empezar y considero que para volver a empezar tienes que sanar de aquí (señala la cabeza)2, comentó.

John Kelvin habla de su encuentro con Dalia Durán en un restaurante

John Kelvin fue consultado sobre su encuentro con Dalia Durán en un restaurante, dónde le cantó una canción e incluso brindaron con vino. Ante ello, el expresidiario señaló que fue una situación que no preparó y que sucedió sin pensarlo.

“Yo no estoy utilizando a nadie. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer, conciliar por el bienestar de nuestros hijos y llegar a buen puerto para el matrimonio. Se dio el tema de la cena, estaba con mi familia. Yo quiero llevar la fiesta en paz y si se dio en ese momento, ahí quedó y más adelante que ella sea feliz y yo haré mi vida”, sentenció.

Así fue el encuentro entre Dalia Durán y John Kelvin en el centro de conciliación | Amor y Fuego

John Kelvin revela lo que le dijo Dalia Durán luego de que le pidió perdón

El cantante señaló que tuvo una pequeña conversación con Dalia Durán durante la conciliación y allí le pidió perdón por haberla golpeado brutalmente y que, en consecuencia, se fue a la cárcel por estos delitos. Ante ello, la cubana le habría mencionado que no es quién para dar el perdón.

“Ella me dijo que no es quien para perdonarme y si Dios me está dando una oportunidad, yo tengo derecho de volver a empezar. Para volver a empezar, uno tiene que sanar, para que ella pueda sanar, tiene que perdonar también. Ambos”, explicó.

No estaba enamorado de Dalia Durán

En otro momento, fue consultado sobre si tenía algunos sentimientos hacia la madre de sus hijos. En ese momento, Kelvin reveló que lleva varios años sin amar a su expareja y que confundió su relación con la costumbre, pero terminó de la peor manera.

“Yo dejé de amar hace muchos años a Dalia. En algún momento la habré amado, por supuesto, sí la amé. En algún momento hubo muco cariño, luego fue costumbre más que amor. Nuestra relación fue muy desequilibrada por ambas partes y terminó mal”, agregó.

John Kelvin habla del perdón que le pidió a Dalia Durán. (Willax)

John Kelvin llora al recordar su sentencia

El cantante de cumbia recordó su tiempo en la cárcel y señaló que fue muy fuerte que lo hayan ingresado a prisión. Además, comentó que no tiene ninguna intención de vitimizarse y confirma que fue el culpable de la golpiza hacia la madre de sus últimos cuatro hijos.

“Para mí fue muy duro todo eso (estar en la cárcel). Yo no vengo con el fin de victimizarme, yo no soy ninguna víctima. Yo fui culpable y lo asumí, no hay excusa, ninguna excusa de lo que yo hice y pagué por eso. Lo pagué muy caro”, comentó mientras se quebraba ante las cámaras del magazine.

John Kelvin asegura que nunca había golpeado a su expareja

Rodrigo González le consultó a su invitado sobre si había identificado el motivo por el cuál era violento con su expareja. Además, le recordó que Dalia Durán declaró que había sufrido de violencia durante muchos años, pero la golpiza que le propinó en el 2021 fue la más fuerte que vivió.

Ante ello, el cumbiambero se defendió asegurando que nunca antes había levantado la mano a alguna de sus parejas. “Yo nunca le he puesto una mano, ni a ella (Dalia), ni a ninguna mujer. En el transcurso de la vida (nunca), fue esa vez sí. (Esa fue la primera vez que le pegas a alguien), así es y pagué”, expresó.

