Magaly Medina y su dura crítica a Jesús Barco: “Es un futbolista mediocre”

Magaly Medina criticó a Jesús Barco y lo llamó mediocre | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina se refirió a la reacción de Melissa Klug, quien esta mañana se mostró incómoda ante una pregunta de Brunella Horna sobre su pareja, Jesús Barco. La Blanca de Chucuito llegó como invitada a ‘América Hoy’, dónde la conductora le consultó sobre el equipo en el que jugaría su pareja el siguiente año, pero esto le causó gran molestia.

Su evidente desanimo se mostró también en su respuesta, pues la expareja de Jefferson Farfán no dejaba de responder asegurando que no tiene nada que hablar de su prometido porque no pertenece al mundo del espectáculo. Esta situación llamó la atención de Magaly Medina, quien no dudó en dar su opinión.

“Se picó solo por una pregunta inocente. Le preguntaron dónde va a jugar el próximo año Jesús Barco. Debe ser que la pregunta le molesta un poco. Como Jesús Barco estuvo jugando por el Sport Boys todo este año, yo creo que ni siquiera Jesús Barco sabe que equipo lo va a contratar el próximo año”, comentó al inicio Medina.

Tras ello, supuso que esta noticia es la que podría estar incomodando a la empresaria. Además, se refirió al reciente viaje de la pareja Tailandia, pues Melissa no ha querido hablar sobre los gastos y la organización. “De repente esa sensación, el saber que tu pareja no ha hecho una buena campaña en su equipo de fútbol es lo que más le disgustó a Melissa Klug. Hasta ahora no contesta la pregunta de quién pagó el viaje. Todos sabemos que la mayor parte del viaje, lo debe de haber pagado ella”, señaló.

Magaly Medina critica el desempeño futbolístico de Jesús Barco. (Instagram)

Por otro lado, aclaró que Jesús Barco está bastante ligado a la farándula, justamente por su relación con Klug. Recalcó que es en estas portadas dónde más aparece antes que en las deportivas. “Sí se picó. Ella dice la farándula no es su rubro. Bueno, no será su rubro, pero no hay que equivocarnos al decir que a Jesús Barco lo vemos más en programas y en las paginas de espectáculos que en la parte deportiva”, sentenció.

Tras ello, se refirió al desempeño futbolístico del deportista. Aseguró que no es una persona que destaque en su trabajo, además que tiene mucho por demostrar para estar a la altura de los seleccionados. “No te has juntado con una súper mega estrella el fútbol, él no le llega a los talones ni al más destacado futbolista peruano. No destaca, es uno más del montón”, comentó la ‘Urraca’.

Finalmente, tuvo duros comentarios sobre él y no dudó en calificarlo de mediocre. “Es un jugador mediocre, es lo que yo tengo entendido. No soy una crítica de deporte, no soy cronista deportiva, pero lo que veo es el resultado final. El resultado final de este año es que es un jugador mediocre, su rendimiento, mediocre. Mejor que vaya buscando otra carrera o en donde invertir su platita. Para que algún día cuando se casen tengas un soporte económico y no solo emocional al lado y no seas la que pague la olla todos los días”, finalizó.

