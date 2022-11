Abogada renunció a la defensa de Dalia Durán en vivo: “Es una burla que cene con su agresor”

Abogada renunció a la defensa de Dalia Durán en vivo | ATV / Magaly TV, La Firme

Claudia Zumaeta, quien defendió a Dalia Durán en su disputa legal contra John Kelvin, renunció al caso en plena transmisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’. La abogada no soportó que su patrocinada fuera a cenar con el cantante de cumbia, a quien acusó hace meses de haberla violentado física, psicológica y sexualmente.

Según señaló la letrada, se le informó que la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inadmisible el recurso de casación que presentaron para que Jonathan Sarmiento Llanto regrese a prisión. Debido a que se encontraba en la clínica, no pudo acompañar a la cubana a una reunión de conciliación en la notaría.

Sin embargo, Zumaeta le pidió a Dalia que le informe sobre todo lo que hablarían en dicho encuentro, pues John Kelvin llevaba la ventaja en el caso. “Le di todas las pautas y todos los puntos. Le dije que, en caso dude o sienta que se vulneren sus derechos, me llame y cancelamos la conciliación”, dijo.

Horas más tarde, Claudia Zumaeta indicó que Dalia Durán la llamó para informarle a cuáles acuerdos habían llegado. La abogada aseguró que “no estaba mal” porque pronto demandarían al artista por la vía judicial. Una vez terminó la llamada, vio imágenes de la cubana y el cantante de cumbia brindando con una copa de vino en un restaurante.

PJ reafirmó la libertad de John Kelvin y Dalia Durán celebró con él la sentencia

No la defenderá más

La letrada Zumaeta no aguantó la indignación y renunció al caso ante la mirada atónita de Magaly Medina, quien comprendió su malestar en todo momento. La ‘Urraca’ también se mostró molesta con la actitud de Dalia Durán, principalmente porque fue en su programa donde se hizo pública la denuncia.

“No se trata solo de Dalia Durán, sino de la justicia para todas las mujeres. Me tiene desconcertada, no podemos ser incongruentes con nuestros hechos y palabras. Asumí su defensa porque pensé que estábamos ante un hecho de injusticia, seguramente así lo es. Una persona que argumenta haber sido violentada, que se vaya a cenar con el que ha sido su agresor, ¡es una burla!”, dijo la abogada.

“Me llegan estas fotos y, lógicamente, ha hecho que desista de su defensa. Yo tengo valores y ética. Podría estar defendiendo a una persona que realmente está vulnerada. Pero me fui a su causa porque entendí, al igual que tu equipo de producción, porque pensábamos que la necesitaba. No puedo defender a alguien que se sienta al lado de su agresor y brinda con una copa de vino”, añadió.

Claudia Zumaeta no defenderá más a Dalia Durán. (ATV)

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ apoyó su decisión y aseguró que era lo mejor que pudo hacer en esta situación. “Me da ganas de no apoyarla más. Que se defienda sola porque creo que Dalia no sabe lo que quiere. Tiene que tener terapia y si no la tiene, no me voy a andar preocupando por otras personas. Primero me preocupo por mí. No nos representa y no representa a las mujeres que quieren salir de relaciones tóxicas”, sostuvo.

