Dalia Durán se defiende de críticas por cenar y abrazar a John Kelvin

Dalia Durán habla sobre encuentro con John Kelvin.

Dalia Durán respondió a las críticas que viene recibiendo desde que fue captada cenando con John Kelvin, a quien ha señalado como su agresión en varias oportunidades. Después que el cantante saliera de prisión, la cubana señaló que no estaba conforme, pues siente que no se ha arrepentido de sus delitos. Como se recuerda, la rubia lo acusó de violarla y golpearla salvajemente,.

Después de estar unos meses en prisión, John Kelvin fue puesto en libertad luego que el Poder Judicial fallara a su favor y revocara los 21 años de cárcel que le había dictado en un principio.

El pasado 18 de noviembre, muchos se sorprendieron al ver Dalia Durán junto a John Kelvin, cenando y alzando una copa de vino. Magaly Medina reaccionó de inmediato y remarcó que ya no seguirá apoyando a la cubana, “porque ella no sabe lo que quiere”.

El programa ‘Amor y Fuego’ no se quedó atrás y lanzó un adelanto de lo que emitirá este lunes 21 noviembre. En el adelanto se puede ver a Dalia Durán cenando con John Kelvin, en otro momento se ve al cantante interpretando un tema para la rubia, mientras ella lo aplaude. También se ve como la expareja se une en un abrazo.

Al ser consultada por estas imágenes, Durán señaló que solo está tratando de llevar una buena relación con el padre de sus hijos.

“Sí, efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de John. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación donde fuimos a ver el tema del divorcio”, explicó al diario El Popular.

“Imagínate si hubiera querido volver a sus brazos, no habría insistido en el divorcio. No me interesa lo que piense la gente, sé lo que quiero para mi vida y el señor no está en mis planes”, señaló la rubia ha optado por no referirse al respecto en sus redes.

Rodrigo González reacciona a imágenes de Dalia Durán

El conductor de ‘Amor y Fuego’ publicó el avance de su programa en su historia de Instagram. Además, publicó una frase que encierra todo lo que siente al ver las imágenes.

“Esto es una burla”, escribió Rodrigo González, quien - en varias oportunidades- se ha mostrado indignado por el fallo del Poder Judicial, que dejó en libertad a John Kelvin tras las fuertes acusaciones de Dalia Durán.

Rodrigo González arremete contra Dalia Durán y John Kelvin tras reunirse para cenar. Instagram

