Dalia Durán responde sobre el abrazo que le dio a John Kelvin: “Mi objetivo era terminar por lo sano”

Dalia Durán se pronunció sobre el abrazo que se dio con John Kelvin después de conciliación. La rubia señaló que no hace caso a las críticas, pues su única intención fue terminar por lo sano. En la reunión se le ve a la expareja cenando y celebrando con una copa de vino.

En conversación con las conductoras de ‘América Hoy’, Dalia Durán intentó defenderse, señalando que hoy en día sus hijos están bastante tranquilos al ver la buena relación que tienen sus padres.

En otro momento, se refirió al abrazo que le dio John Kelvin. La cubana indica que la tomó por sorpresa, y respecto a la canción que interpretó el artista, aseguró que ella no lo pidió, nació de él.

“Realmente fue una sorpresa para mí ver ingresar a John Kelvin a una conciliación, le dije lo que tenía que decirle. Me mantengo firme, no he cambiado mi manera de pensar, le dije todo lo que sentía. Se concilió y fue pensado en los bebes y en la tranquilidad emocional mía”, empezó Dalia Durán, asegurando que no quiere nada con John Kelvin. Incluso, contó que ese mismo día, ella le pidió el divorcio.

“Se está especulando mucho, ese mismo día yo le digo a John ‘por qué no aprovechamos para divorciarnos de una vez’, entonces se buscaron los medios. No sé cómo se enteraron de la notaría. Si ves las imágenes, yo me sorprendí de ese abrazo, me tomó por sorpresa”, dijo la rubia, resaltando que ese abrazo no significó nada.

Dalia Durán responde sobre su encuentro con John Kelvin.

“En ese momento mi único objetivo era terminar por lo sano, yo solo pensaba en la tranquilidad de mis hijos. Yo sigo con mi propósito, nosotros no hemos estado solos en ningún instante. No voy a olvidar lo que él me hizo, pero ese día lo único que quise fue terminar en paz y por mi tranquilidad, porque los veo a mis hijos felices después de haber visto a su papá. Yo ya no le tengo miedo a John por lo que me hizo, yo no estoy diciendo que yo me haya olvidado. No hubo festejo, él sí cantó, se dio la cena y cada uno por su lado”, señaló Dalia Durán ante unas contrariadas Janet Barboza y Ethel Pozo.

Ethel Pozo le recrimina a Dalia Durán

Ethel Pozo no dudó en expresarle su sorpresa a Dalia Durán, pues para ella es inconcebible ese abrazo y esa cena que se dio entre la rubia y John Kelvin. “Te has sentado con la persona que te ha agredido ¿no recuerdas todo lo que te hizo? ¿qué pasó para que termines brindando y abrazada de tu agresor?”, le preguntó.

“No hemos estado solos en ningún instante. Claro que sí me acuerdo, no voy a olvidar”, aclaró Dalia, quien aseguró que la invitación a cenar fue repentina. “Yo ya me estaba retirando, la invitación fue de parte de John, me dijo que fuéramos, el día se hizo súper largo, estaba todos ahí y quería hablar conmigo. Ethel, yo ya no le tengo miedo a John”, indicó la cubana.

La hija de Gisela Valcárcel continuó y le refutó: “Uno como mujer no se sienta con alguien que te masacró”.

