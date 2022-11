Deyvis Orosco dedicó tierno mensaje de cumpleaños a su pequeño: “Siempre voy a estar para cuidarte”

Deyvis Orosco dedica tierno mensaje a su hijo por su cumpleaños. Instagram.

Deyvis Orosco se mostró más unido que nunca a su pareja, Cassandra Sanchez de La Madrid y a su hijo, al celebrar juntos el primer año de su engreído, además estuvieron acompañados de la familia de ambos en el evento de celebración.

Atrás quedaron los rumores que el cantante de cumbia no le dedicaría mucho tiempo a su familia por hacer otras cosas, como lo señaló la periodista Magaly Medina, cuando captó al ‘Bombocito de la cumbia’ salir a altas horas de la madrugada de un sauna que no tiene buena reputación y pasar más de 11 horas en dicho lugar.

Los padres compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales por el cumpleaños de su hijo. Deyvis Orosco le dedicó tiernas palabras a su hijo, por su primer año de vida y expresó todo lo que lo ama, así como también le prometió que jamás le faltará.

“Así paso un año desde que llegaste para cambiar mi vida, solo le pido a Dios que cuide y guíe tu camino y que sepas que siempre voy a estar aquí para cuidarte. Feliz cumpleaños mi amor”, se escucha decir al artista en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Además agregó la siguiente descripción a su publicación : “Hace un año llegaste para cambiar mi vida. Te amo con todas mis fuerzas hijo mío. Que Dios y todo nuestros ángeles en el cielo guíen y cuiden tu camino. Feliz primer añito mi bebé Milan Orosco”.

Deyvis Orosco dedica tierno mensaje a su hijo por su primer año. instagram.

Por su lado, la hija de Jessica Newton publicó un reel en sus plataformas digitales, en el cual se puede ver que compartieron la celebración con toda la familia.

“La vida nos cambio a todos un 17 de noviembre con tu llegada mi amor, nuestra familia se volvió más fuerte, más unida pero sobre todo trajiste contigo una luz que lleno de felicidad a cada uno de nosotros”, comenzó con su relato.

“Eres la bendición más grande que hemos podido pedirle a la vida, le doy gracias a Dios por poder tenerte fuerte y sano, pero sobre todo rodeado de amor”, continuó. Deyvis escribió en la publicación de su novia y madre de su hijo, un mensaje bastante romántico. “Son mi vida”.

Cassandra Sánchez dedica tierno mensaje a su hijo por su cumpleaños. Instagram.

¿Que pasó entre Magaly Medina y Cassandra Sánchez?

Luego de que, Magaly Medina difundió las imágenes donde se ve al hijo de Jhonny Orosco salir más de dos de la madrugada de un sauna, Casandra Sanchez y Deyvis Orosco se lucieron juntos entre risas en un video y compartieron un mensaje, tomado como una indirecta para la popular ‘Urraca’.

“Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”, se lee sobre un vídeo donde la rubia está en un auto con el cumbiambero.

La conductora de ATV no pasó desapercibido dichas palabras y le advirtió a la hija de Jessica Newton que haga respetar su compromiso con su pareja y que cuide mejor su relación amorosa.

“Hoy sale sonriente. Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es lo que tú haces en un sauna por 11 horas y que tiene “cierta reputación”. Yo creo que, a veces, no es cuestión de serlo, sino de parecerlo”, comenzó diciendo la conductora.

“No sé a quién le dice eso, pero su mensaje puede ir para su pareja. En las risitas, no creo. Deben ser de la boca para afuera. Así el hombre no haya hecho nada en el sauna, se fue 11 horas a un sauna donde hay masajes con “finales felices” y que todo el Perú lo sabe. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, agregó.

Magaly Medina a Cassandra Sánchez de Lamadrid por respaldar a Deyvis Orosco: “No te rías tanto porque no te respeta”. (ATV)

