Jessica Newton respalda a Deyvis Orosco pese a ser captado saliendo de un sauna en la madrugada

Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco. Instagram

La exreina de belleza Jessica Newton ha demostrado a través de las redes sociales y expresado en muchas ocasiones lo mucho que estima al padre de su nieto y pareja de Cassandra Sánchez de Lamadrid. Recientemente publicó en su cuenta de Instagram lo bien que la pasan en familia, además ha evitado pronunciarse sobre el último informe que emitió Magaly Medina en su programa, donde se le ve a Deyvis Orosco saliendo de un sauna de San Isidro a altas horas de la noche.

Lejos de enviar indirectas como ya lo ha hecho antes cuando ha tenido un enfrentamiento con la periodista, esta vez, Jessica Newton ha preferido en ignorar los comentarios de su otrora amiga. Incluso, señaló al diario Trome que ya nada de lo que diga Magaly Medina le mortifica.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, indicó la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Como se recuerda, Magaly Medina emitió un informe que dejó sorprendidos a muchos. Mostró unas imágenes del cantante de cumbia saliendo de un sauna de San Isidro en horas de la madrugada. Según se indica en la nota, Deyvis Orosco habría entrado al local el 4 de noviembre por la tarde y habría permanecido cerca de 11 horas en el recinto.

Cassandra Sánchez de Lamadrid se pronuncia

Después de emitirse estas imágenes, Cassandra Sánchez de Lamadrid no dudó en restarles importancia y mostrarse feliz con Deyvis Orosco. A través de un video que colgó en su cuenta de Instagram, se le ve a la joven junto al cantante muy sonrientes. Además, escribió: “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”.

La joven hizo caso omiso a los consejos que Magaly se animó a hacerle a través de su programa, señalando que quien debe pedirle explicaciones es ella. “Me parecería sospechoso si alguien cercano a mi, una pareja, va a un lugar donde sabes que hay masajes con ‘final feliz’. A mi no se me cocina... ¿la esposa sabrá, Cassandra? Porque, ¿qué haces hasta esa horas, entras en la tarde y te quedas en la madrugada como si no tuvieras casa, una familia?”, indicó la conductora de TV.

“Porque uno lo que más quiere cuando tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos para estar con las personas que amamos, esa es mi manera de pensar. Pero hay personas que prefieren estar mientras más alejados, mejor. Bueno, como siempre digo, lo que realmente valen son los hechos, palabrería no vale para nada, no sirve si no están acompañados de hechos. Una madrugada de viernes en la noche, todo el mundo quiere viernes en la noche para estar con su familia, con su pareja los fines de semana, no decimos más, ahí lo dejamos. Total, quien tiene que pedir explicaciones, no somos nosotros”, concluyó.

Cassandra Sánchez de La Madrid aparece feliz con Deyvis Orosco después de informe de Magaly Medina. Instagram

Magaly Medina responde a reacción de Cassandra

La periodista le recomendó a Cassandra Sánchez de Lamadrid que no se ría, pues Deyvis Orosco no está respetando su compromiso. Además, le recordó que el cantante estuvo casi 11 horas en un lugar de dudosa reputación.

“Hoy sale sonriente. Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es lo que tú haces en un sauna por 11 horas y que tiene “cierta reputación”. Yo creo que, a veces, no es cuestión de serlo, sino de parecerlo”, comenzó diciendo la conductora, que además se refirió a lo que escribió Cassandra en su Instagram.

“No sé a quién le dice eso, pero su mensaje puede ir para su pareja. En las risitas, no creo. Deben ser de la boca para afuera. Así el hombre no haya hecho nada en el sauna, se fue 11 horas a un sauna donde hay masajes con “finales felices” y que todo el Perú lo sabe. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, concluyó.

Magaly Medina a Cassandra Sánchez de Lamadrid por respaldar a Deyvis Orosco: “No te rías tanto porque no te respeta”. (ATV)

SEGUIR LEYENDO