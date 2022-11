Magaly Medina a Jessica Newton por hablar de su esposo: “Tú deberías ponerle un detective a Deyvis”

Magaly Medina critica a Jessica Newton por hablar de su esposo: “Tú deberías ponerle un detective a Deyvis”. (ATV)

Magaly Medina no se quedó callada ante las últimas declaraciones de Jessica Newton, donde menciona a Alfredo Zambrano. Y es que, la exreina de belleza no tuvo reparo en señalar que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ deberían seguir al notario. Esto, luego de que Deyvis Orosco sea captado saliendo de un sauna a altas horas de la noche tras haber permanecido por 11 horas.

“Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”, dijo la organizadora del Miss Perú con una sonrisa en el rostro para el programa ‘Amor y Fuego’. Sus palabras no pasaron desapercibidas para la popular ‘Urraca’ y este 09 de noviembre comenzó su espacio televisivo respondiéndole.

Según detalló Magaly Medina, cuando se encontraba almorzando le empezaron a llegar múltiples mensajes de lo mencionado por Jessica Newton interrumpiendo su amena tarde. “Parece que Jessica Newton, mi ex amiga, piensa que la mejor defensa es el ataque. Sin duda alguna ella no va a mostrar ante el público que está incómoda con las 11 horas que pasó su yerno adorado en un sauna”, comenzó diciendo la periodista.

“Primero ella es siempre ‘hagan lo que hagan, no me interesa’, pero después ‘más se divertirían siguiendo a Alfredo’. ¡Ay Jessica! Lo mejor que podrías hacer es ponerle un detective privado a tu yerno porque nosotros no vamos a ser sus policías ni estar cuidando lo que hace. A nosotros nos llaman y nos dicen ‘acá hay un caserito del sauna y acaba de llegar así que vengan’”, agregó.

Asimismo, la conductora de espectáculos aseguro que Jessica Newton debe estar pasando un amargo momento. “Esto no fue un buen trago para ella que, de hecho, le ha disgustado hasta el interior de toda su familia. El yernito dorado se pasó 11 horas en un sauna donde hay ‘final feliz’”.

Finalmente, Magaly Medina dejó en claro que Alfredo Zambrano es un hombre que está muy bien vigilado tanto por sus seguidores como por sus enemigos, por lo que no necesita estar siguiéndole los pasos. Incluso, indicó que, si su pareja es ampayado con otra mujer, ella lo tratará con la misma dureza que trata a todos los infieles.

Deyvis Orosco en el sauna

Magaly Medina emitió un informe sobre Deyvis Orosco donde se le ve saliendo de una sauna de San Isidro. En esta nota, la reportera indica que el cantante ingresó el día 4 de noviembre por la tarde y se quedó casi 11 horas en el lugar.

El equipo de investigación se animó a preguntar sobre los tipos de servicios ofrecen en el ‘Thai Club Spa’, local donde fue captado Deyvis Orosco. Según se le puede escuchar a la trabajadora, el recinto brinda todo tipo de masajes, además de uno llamado masaje tántrico y otro que es el mismo masaje pero con ‘final feliz’. “Masaje tántrico 400 soles, pero si hay otra cosa 600 soles, 45 minutos con final feliz”.

Aunque no dio detalles de lo que se referían con “final feliz”, Magaly Medina se animó a especular y hasta a bromear con el tema. “¿A que se refiere con final feliz?... me voy hacer la ‘Gise’...¿Qué es final feliz, Patrick?... no nos hagamos los tontos, todos sabemos lo que significa masajes con ‘final feliz’”.

