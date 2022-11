Magaly Medina a Cassandra Sánchez por respaldar a Deyvis Orosco: “No te rías tanto, no te respeta”

Magaly Medina a Cassandra Sánchez de Lamadrid por respaldar a Deyvis Orosco: “No te rías tanto porque no te respeta”. (ATV)

Magaly Medina no pasó desapercibido la indirecta de Cassandra Sánchez de Lamadrid, luego que expusiera imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna de San Isidro a altar horas de la noche el último 07 de octubre. Y es que, la hija de Jessica Newton utilizó sus redes sociales para lucirse al lado del padre de su hijo, pese a los rumores de una posible infidelidad.

La empresaria posó junto a su futuro esposo muy sonriente y dejó un mensaje que fue tomado como una indirecta a la popular ‘Urraca’. “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”, se lee sobre un vídeo donde la rubia está en un auto con el cumbiambero, ambos riéndose.

Por ello, Magaly Medina decidió dedicarle varios minutos de su programa al post de la madre primeriza y empezó recordando que Deyvis Orosco permaneció por 11 horas en el local, quedándose hasta la madrugada. Además, le envió una advertencia a Cassandra Sánchez de Lamadrid asegurando que el cantante de cumbia no está respetando el compromiso que tienen.

“Hoy sale sonriente. Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es lo que tú haces en un sauna por 11 horas y que tiene “cierta reputación”. Yo creo que, a veces, no es cuestión de serlo, sino de parecerlo”, comenzó diciendo la conductora, para luego leer el texto publicado por la Cassandra.

“No sé a quién le dice eso, pero su mensaje puede ir para su pareja. En las risitas, no creo. Deben ser de la boca para afuera. Así el hombre no haya hecho nada en el sauna, se fue 11 horas a un sauna donde hay masajes con “finales felices” y que todo el Perú lo sabe. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, agregó.

Recordemos que, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se comprometieron por primera vez el 24 de octubre del 2020. Asimismo, volvieron a consolidar su amor con una nueva pedida de mano en febrero de este año. Posteriormente, dieron a conocer que se convertirían en padres de un niño y ahora, se encuentran viviendo juntos como una familia unida.

Magaly Medina mandó advertencia a Cassandra Sánchez. (Captura)

Deyvis Orosco fue captado saliendo del sauna

Magaly Medina emitió un informe sobre Deyvis Orosco donde se le ve saliendo de una sauna de San Isidro. En esta nota, la reportera indica que el cantante ingresó el día 4 de noviembre por la tarde y se quedó casi 11 horas en el lugar.

El equipo de investigación se animó a preguntar sobre los tipos de servicios ofrecen en el ‘Thai Club Spa’, local donde fue captado Deyvis Orosco. Según se le puede escuchar a la trabajadora, el recinto brinda todo tipo de masajes, además de uno llamado masaje tántrico y otro que es el mismo masaje pero con ‘final feliz’. “Masaje tántrico 400 soles, pero si hay otra cosa 600 soles, 45 minutos con final feliz”.

Aunque no dio detalles de lo que se referían con “final feliz”, Magaly Medina se animó a especular y hasta a bromear con el tema. “¿A que se refiere con final feliz?... me voy hacer la ‘Gise’...¿Qué es final feliz, Patrick?... no nos hagamos los tontos, todos sabemos lo que significa masajes con ‘final feliz’”.

Deyvis Orosco es captado ingresando a un sauna. ATV / Magaly TV: La Firme

