Cassandra Sánchez se luce feliz con Deyvis Orosco y manda certero mensaje: “Uno cosecha lo que siembra”

Aunque no se pronunció al respecto, Cassandra Sánchez de La Madrid apareció en redes sociales para dejar en claro que su relación con Deyvis Orosco está mejor de nunca. Como se recuerda, el cumbiambero fue captado el fin de semana saliendo de un sauna de San Isidro a altar horas de la noche. Según indica el informe de Magaly TV La Firme, el intérprete de ‘No te creas tan importante’ ingresó al local en la tarde del 4 de noviembre, donde se quedó casi 11 horas.

Ante ello, Magaly Medina expresó su desconcierto y le aconsejó a Cassandra Sánchez de La Madrid que le pida explicaciones, pues no es normal que su pareja se quede tanto tiempo en un lugar donde hacen masajes.

“Me parecería sospechoso si alguien cercano a mi, una pareja, va a un lugar donde sabes que hay masajes con ‘final feliz’. A mi no se me cocina... ¿la esposa sabrá, Cassandra? Porque, ¿qué haces hasta esa horas, entras en la tarde y te quedas en la madrugada como si no tuvieras casa, una familia?”, indicó.

“Porque uno lo que más quiere cuando tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos para estar con las personas que amamos, esa es mi manera de pensar. Pero hay personas que prefieren estar mientras más alejados, mejor”, señaló.

Finalmente, resaltó que quien tiene que pedir explicaciones es ella y no los televidentes. “Bueno, como siempre digo, lo que realmente valen son los hechos, palabrería no vale para nada, no sirve si no están acompañados de hechos. Una madrugada de viernes en la noche, todo el mundo quiere viernes en la noche para estar con su familia, con su pareja los fines de semana, no decimos más, ahí lo dejamos. Total, quien tiene que pedir explicaciones, no somos nosotros”, concluyó.

La reacción de Cassandra Sánchez de La Madrid

La pareja de Deyvis Orosco no respondió directamente a Magaly Medina, sin embargo publicó un video donde se le ve muy feliz con Deyvis Orosco. Además, escribió: “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”.

No solo eso, Cassandra cierra la toma con una mirada directa a la cámara. ¿Estará dirigido este mensaje a Magaly Medina?

Por su parte, Deyvis Orosco prefirió hacer caso omiso al informe y las palabras de la conductora de TV. Solo usó su red social para promocionar su última canción.

