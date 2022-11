Deyvis Orosco fue captado saliendo de un sauna en la madrugada: permaneció casi 11 horas, según Magaly TV

Deyvis Orosco es captado ingresando a un sauna. ATV / Magaly TV: La Firme

Las cámaras de ‘Magaly Tv: La Firme’ captaron al cantante Deyvis Orosco, el sábado 5 de noviembre, saliendo en horas de la madrugada de un famoso sauna en San Isidro. Según las imágenes, se puede ver al ‘Bomboncito de la cumbia’ salir bastante cómodo, usaba un pantalón buso y una polera naranja.

Además, se ve que le entrega una propina al personal de seguridad y se retira en su camioneta. Sin embargo, llama bastante la atención su hora de salida, las 2 y 47 de la mañana.

Asimismo, según el informe del programa de ATV, Deyvis Orosco habría ingresado un día antes en la tarde. “Pero, ¿qué habrá estado haciendo Deyvis Orosco ahí?, ¿algún concierto?”, se pregunta la voz en off del reportaje.

En parte de la nota periodística se puede ver que la reportera indagó que tipos de servicios ofrecen en el ‘Thai Club Spa’. Y pudo conversar con una de las trabajadoras que se le escucha decir que brindan todo tipo de masajes, además de uno llamado masaje tántrico y otro que es el mismo masaje pero con ‘final feliz’.

“Masaje tántrico 400 soles, pero si hay otra cosa 600 soles, 45 minutos con final feliz”, menciona la empleada del local.

La conductora Magaly Medina no quiso dar detalles de lo que significa masaje tántrico con ‘final feliz’ pero mencionó que ya todos se imaginarán que es. Además de ironizar con el tema.

“¿A que se refiere con final feliz?... me voy hacer la ‘Gise’...¿Qué es final feliz, Patrick?... no nos hagamos los tontos, todos sabemos lo que significa masajes con ‘final feliz’”, expresó.

Por otro lado, comentó que si el local de sauna sigue funcionando es porque será legal y estará permitido por la Municipalidad de San Isidro.

Deyvis Orosco es captado saliendo de sauna. Instagram. ATV

Rafael Fernández también acude al mismo sauna

Semanas antes, la conductora de ATV difundió un informe donde se puede ver al empresario Rafael Fernández que también acude a este mismo sauna ubicado en la avenida Aramburú.

“Ese sauna me parece súper sospechoso, si alguien cercano a mí va a un lugar, donde sabes que hay con masajes con final feliz, a mí no se me cocinan, no”, expresó la presentadora de TV.

Magaly Medina y sus diferencias con Deyvis Orosco

Magaly Medina tuvo una amistad bastante pública con la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez La Madrid y el Deyvis Orosco, a tal punto que ellos la nombraron la madrina de su hijo Milan. Sin embargo, el desaire que Cassi y Deyvis le habrían hecho a la popular ‘Urraca’ habría marcado y terminado con su amistad.

Como se recuerda la conductora de espectáculos quería tener la primicia del nacimiento de su ahijado pero el cantante de cumbia no respondió sus mensaje de Whatsapp y le dio la exclusiva al programa de Ethel Pozo. Ya que en ese momento, el intérprete de ‘El Arbolito’ era jurado de ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel.

Esto molestó mucho a Medina, quien comenzó a criticarlos por haber dejado a sus perros en un albergue que no tenía buena reputación y óptimas condiciones para cuidar a mascotas Luego criticó el look del intérprete, por llevar lentes oscuros todo el tiempo. Lo tildo de ‘huachafo’ y ‘acomplejado’

La esposa de Alfredo Zambrano señaló que los lentes oscuros del yerno de Newton le parecen ‘horrorosos’ y que nunca emitió esta opinión ante la familia porque no quería causar algún conflicto con la directora del Miss Perú.

Por su lado, Deyvis Orosco respondió fuerte y claro e indicó que los gafas oscuras son parte de su sello personal. Aseguró que por ser un artista mantiene un estilo diferente a los demás y él se caracteriza por los lentes oscuros.

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí. Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo”, comentó al inicio el intérprete de ‘Ojitos Hechiceros’.

Magaly Medina defendió en más de una ocasión a Deyvis Orosco. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO