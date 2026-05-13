Extorsiones alcanzan a odontólogos: clínicas y consultorios dentales reportan amenazas y ataques

Ni los profesionales de la salud se salvan. Representantes del Colegio Odontológico del Perú, denuncian un aumento en los casos de extorsión y exigen mayor seguridad a las autoridades. (Crédito: 24 horas)

La ola de inseguridad en el país continúa expandiéndose y ahora afecta también al sector odontológico. Clínicas y consultorios dentales vienen reportando amenazas, ataques y mensajes extorsivos enviados por delincuentes, situación que ha generado preocupación entre profesionales de la salud y pacientes.

Según un informe difundido por Panamericana Televisión, un centro odontológico fue atacado el pasado 11 de mayo a plena luz del día. El caso volvió a poner en evidencia el incremento de hechos delictivos dirigidos contra consultorios y clínicas privadas, en medio del avance de las extorsiones en distintos rubros del país.

PUBLICIDAD

Un odontólogo atiende a una paciente en un consultorio dental moderno, mientras una mano enguantada de negro sostiene una pistola, creando una imagen de amenaza o peligro en el ambiente clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colegio Odontológico alerta incremento de denuncias

El Colegio Odontológico del Perú confirmó que existen múltiples casos de extorsión contra cirujanos dentistas y propietarios de clínicas odontológicas. De acuerdo con el gremio, entre 2024 y 2025 se registraron al menos 18 denuncias relacionadas con este delito, mientras que en lo que va de 2026 ya se reportaron tres casos públicos.

Ricardo Rojas, representante del Colegio Odontológico del Perú, indicó en entrevista con Panamericana que la mayoría de amenazas se realizan mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Además, señaló que muchos afectados prefieren mantener las denuncias en reserva por temor a represalias.

PUBLICIDAD

Amenazan a través de teléfonos de atención

El representante del gremio explicó que la Policía Nacional recomendó a clínicas y consultorios retirar sus números telefónicos de letreros y publicidad visible, debido a que estos datos eran utilizados por los delincuentes para iniciar los contactos extorsivos.

Las amenazas, según indicó, comienzan generalmente con mensajes intimidatorios enviados a los teléfonos de los establecimientos odontológicos. Posteriormente, los extorsionadores exigen pagos a cambio de no atentar contra los profesionales o los locales.

PUBLICIDAD

Clínicas dentales bajo amenaza: denuncian extorsiones y ataques contra odontólogos en el país. (Foto: Captura video/24 Horas)

Pacientes expresan temor ante inseguridad

La situación también ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes consideran que la inseguridad ya alcanza espacios relacionados con la atención médica. Algunos pacientes manifestaron que acudir a un consultorio dental ya no transmite tranquilidad debido al riesgo de asaltos o ataques.

Ante este escenario, el Colegio Odontológico del Perú pidió a las autoridades reforzar las acciones contra la delincuencia y garantizar la seguridad de los profesionales del sector. El gremio exigió que se aplique la ley y se sancione a los responsables de las amenazas y ataques contra clínicas y consultorios dentales.

PUBLICIDAD

Odontólogos denuncian ola de extorsiones mediante WhatsApp, llamadas y mensajes de texto. (Foto: Captura video/24 Horas)

Líneas de emergencia contra extorsión

La Central 111 contra la extorsión funciona de manera gratuita, confidencial y permanente las 24 horas del día en todo el país. Este servicio permite que las víctimas de amenazas, cobro de cupos o préstamos conocidos como “gota a gota” puedan realizar denuncias de forma anónima para resguardar su seguridad y la de sus familias.

Al comunicarse con esta línea, los casos son atendidos por psicólogos y agentes especializados de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Dirincri. El personal evalúa el nivel de riesgo y activa los protocolos de seguridad correspondientes según cada situación reportada.

PUBLICIDAD

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

La Policía Nacional del Perú también recordó que la Línea 105 permanece habilitada para emergencias inmediatas relacionadas con extorsión o amenazas. Además, las autoridades recomendaron conservar mensajes, audios, capturas de pantalla y números telefónicos vinculados a los delincuentes, ya que esta información facilita el rastreo y la identificación de las bandas criminales.