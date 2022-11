Cassandra Sánchez responde a usuaria defendiendo a Deyvis Orosco: “Todo es un chisme”

Cassandra Sánchez de Lamadrid responde a usuaria defendiendo a Deyvis Orosco. (Willax TV)

La polémica que envuelve a Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco no termina. Y es que, este 10 de noviembre Rodrigo González dio a conocer un mensaje que le envió una de sus seguidoras que, al parecer, habría tenido una conversación con la hija de Jessica Newton con respecto a las imágenes del cumbiambero saliendo de una sauna a altas horas de la noche.

Como se recuerda, el cantante de cumbia ha acaparado las portadas de los medios de comunicación en los últimos días por haber sido captado por más de 11 horas en un sauna de San Isidro que ofrece servicios con ‘finales felices’. Aunque, la feliz pareja ha hecho caso omiso a las críticas en sus redes sociales, la empresaria no aguantó que una usuaria le escriba al respecto.

Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se tomó unos minutos para leer lo que una de sus ‘rodriguistas’ le hizo llegar en Instagram. Según leyó el conductor de espectáculos, Cassandra Sánchez de Lamadrid le habría dejado en claro que todo lo que se había difundido de Deyvis Orosco se trataba de un chisme y le pidió que deje se comentar sobre su vida.

“¡Por Dios! Has visto una imagen, te has creído un chisme y no sabes ni siquiera cómo es mi vida. Te has creído el cuento de un tercero. Enfócate en tu vida y deja de comentar sobre la vida de otros, paso”, decía en el mensaje.

Después de saber lo que la rubia le contestó a la cibernauta, la figura de Willax TV resaltó que Cassandra Sánchez estaría cegada de confianza. “O sea, que para ella (Cassandra) esas 11 horas pudieron haber sido 15, pero ella confía en él. Allá tú si le quieres creer”, dijo.

Cassandra Sánchez puso 'el parche' a usuaria que le habló de Deyvis Orosco. (Instagram)

Magaly Medina manda advertencia a Cassandra Sánchez

Magaly Medina no pasó desapercibido la indirecta de Cassandra Sánchez de Lamadrid. Y es que, la hija de Jessica Newton utilizó sus redes sociales para lucirse al lado del padre de su hijo, pese a las imágenes que emitió la ‘Urraca’ en su programa.

La empresaria posó junto a su futuro esposo muy sonriente y dejó un mensaje que fue tomado como una indirecta a la popular ‘Urraca’. “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”, se lee sobre un vídeo donde la rubia está en un auto con el cumbiambero, ambos riéndose.

“Hoy sale sonriente. Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es lo que tú haces en un sauna por 11 horas y que tiene “cierta reputación”. Yo creo que, a veces, no es cuestión de serlo, sino de parecerlo”, comenzó diciendo la conductora, para luego leer el texto publicado por la Cassandra.

“No sé a quién le dice eso, pero su mensaje puede ir para su pareja. En las risitas, no creo. Deben ser de la boca para afuera. Así el hombre no haya hecho nada en el sauna, se fue 11 horas a un sauna donde hay masajes con “finales felices” y que todo el Perú lo sabe. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, agregó.

SEGUIR LEYENDO