Deyvis Orosco no responde a Magaly Medina sobre su estadía en sauna y promociona su último tema

Deyvis Orosco no responde a Magaly Medina.

Después de Magaly Medina difundiera un informe donde se le ve a Deyvis Orosco saliendo de un sauna en horas de la madrugada, se esperaba la defensa del cantante, la respuesta de Jessica Newton o alguna indirecta de Cassandra Sánchez de La Madrid. Sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido nada de eso, pese a que los tres personajes están activos en redes.

Deyvis Orosco, lejos de responder a Magaly Medina o defenderse, ha optado por ignorar a la periodista. Y no solo eso, su reciente publicación en su cuenta de Instagram, es la promoción de su último tema. El cumbiambero está pendiente de su carrera y hace caso omiso a alguna especulación.

Por su parte, Cassandra Sánchez de La Madrid, pareja del cantante, viene publicando gratos momentos con su hijo. Mientras que su madre y suegra de Deyvis, Jessica Newton, está abocada en subir imágenes de la preparación de Alessia Rovegno para el Miss Perú Universo.

Deyvis Orosco ignora a Magaly Medina y promociona su tema. Instagram

Deyvis Orosco estuvo casi 11 horas en un sauna

En la edición del pasado lunes 7 de noviembre, Magaly Medina emitió un informe sobre Deyvis Orosco donde se le ve saliendo de una sauna de San Isidro. En esta nota, la reportera indica que el cantante ingresó el día 4 de noviembre por la tarde y se quedó casi 11 horas en el recinto.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues el equipo de investigación se animó a preguntar sobre los tipos de servicios ofrecen en el ‘Thai Club Spa’, local donde fue captado Deyvis.

Según se le puede escuchar a la trabajadora, el recinto brinda todo tipo de masajes, además de uno llamado masaje tántrico y otro que es el mismo masaje pero con ‘final feliz’. “Masaje tántrico 400 soles, pero si hay otra cosa 600 soles, 45 minutos con final feliz”, menciona la empleada del local.

Aunque no dio detalles de lo que se referían con “final feliz”, Magaly Medina se animó a especular y hasta a bromear con el tema.

“¿A que se refiere con final feliz?... me voy hacer la ‘Gise’...¿Qué es final feliz, Patrick?... no nos hagamos los tontos, todos sabemos lo que significa masajes con ‘final feliz’”, expresó.

La advertencia de Magaly Medina

Esto no quedó ahí, porque se animó a lanzar una advertencia a la pareja de Deyvis, resaltando que le parece sospechosa la situación.

“Me parecería sospechoso si alguien cercano a mi, una pareja, va a un lugar donde sabes que hay masajes con ‘final feliz’. A mi no se me cocina... ¿la esposa sabrá, Cassandra? Porque, ¿qué haces hasta esa horas, entras en la tarde y te quedas en la madrugada como si no tuvieras casa, una familia?”, indicó.

“Porque uno lo que más quiere cuando tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos para estar con las personas que amamos, esa es mi manera de pensar. Pero hay personas que prefieren estar mientras más alejados, mejor”, concluyó.

Deyvis Orosco es captado ingresando a un sauna. ATV / Magaly TV: La Firme

