María Pía Copello confirmó su ingreso como conductora de programa al mediodía en América Televisión

María Pía Copello será la nueva conductora del programa al mediodía que reemplazará el espacio televisivo que dejó ‘En Boca de Todos’ por la señal de América Televisión.

Ella fue presentada en la pre-venta este canal como el nuevo jale, a pesar que antes ha conducido programas de competencia es la primera vez que estará frente a un magazine al mediodía.

“Contenta, emocionada y con una mezcla de sentimientos. Lo tomo con mucho cariño y humildad, el hecho que piensen en mí para este proyecto al mediodía. Las cosas a veces se hacen con miedo y temor, pero hay que hacerlas igual, no importa”, expresó a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Asimismo, se confirmó que su compañero de conducción será el actor cómico Carlos Vílchez, aún no se sabe si será con su personaje ‘La Carlota’. La exitosa influencer comentó que no ha tenido la oportunidad de trabajar con el comediante, pero reconoce que se lleva muy bien con él, cuando ha sido su invitada en sus programas.

“Nos llevamos súper bien, hay una buena química cuando hemos hecho alguna cosa y siempre ha habido una bonita relación. Me hace reír, es muy gracioso y cuando me dijeron que él sería mi acompañante me pareció espectacular. A mí me encanta el humor y la idea es llevar eso a los hogares”, puntualizó la presentadora de televisión.

María Pía no dejará de lado su trabajo en las redes sociales

Asimismo, recalcó que no dejará su labor como creadora de contenidos en sus plataformas digitales. Es una de las influencers más reconocidas en el Perú. Tiene en su cuenta de TikTok más de 4.7 millones de seguidores, mientras que en Instagram reúne más de 4.2 millones de followers.

“Es posible que en diciembre este en un evento en Colombia pero estoy muy contenta porque es un pais que me recibe con mucho cariño. El próximo año no sé cómo voy hacer para cumplir con todo, tendré que organizarme, pero mis redes sociales no las voy a dejar, es algo que me ha traído grandes gratificaciones”, afirmó.

María Pía Copello comentó que la relación que tiene con la televisión es de hace muchos años pues comenzó con conductora infantil en ‘Maria Pía y Timoteo’, luego en ‘Esto es Guerra’, entre otros. “La tele siempre se extraña, siempre tiene un feeling diferente, llevo muchos años en la televisión es imposible no extrañarla”, expresó.

Carlos Vilchez dejaría ATV

Aunque, el humorista Carlos Vílchez no fue presentado en el evento de pre-venta de América Televisión por un tema de contrato con el canal que labora actualmente, su compañera María Pía Copello confirmó su participación en este nuevo formato.

Recordemos, que para Vílchez no sería un horario nuevo, ya que el condujo con Laura Huarcayo, el programa ‘Lima Limón’ a la una de la tarde, dando vida a su personaje ‘La Carlota’. Luego, el dúo se trasladó a Latina Televisión con ‘Bienvenida la Tarde’.

Hoy por hoy, Carlos Vilchez forma parte de ‘JB en ATV’, programa liderado por Jorge Benavides. Sin embargo, el supuesto ingreso de Carlos Álvarez sería el motivo por el que Vílchez regresaría a las filas de América TV. En algunas entrevistas, el cómico ya ha afirmado que no quiere compartir espacio televisivo con su colega debido a su ‘humor político’.

“Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas se cómo sé llama el presidente”, expresó a Trome.

