Estos son los atrevidos looks de María Pía Copello que fueron duramente criticados

Los imponentes looks de María Pía que recibieron críticas. (Instagram)

María Pía Copello se ha convertido en una de las influencers con más seguidores en Perú, la exconductora de televisión ha preferido alejarse de la pantalla chica y dedicarse completamente a sus redes sociales, lo que le ha traído gran fama internacional.

Es por ello que, la figura pública comparte en sus redes sociales diverso contenido de sus viajes al extranjero, entre los que se encuentran sus apariciones internacionales en importantes eventos. Pero, no imaginó que sería su forma de vestir la que causaría gran controversia.

Fue el jueves 13 de octubre que la influencer compartió en sus redes sociales un video del look que llevaría esa noche a los premios Latino Show Music en Colombia. En el clip se le ve modelando un atrevido vestido morado con una provocativa y sensual abertura en la parte de adelante.

Esta publicación generó gran controversia e incluso una usuaria de TikTok sorprendió con una dura crítica en contra de María Pía por el vestido que llevaba.

“Disculpen, con todo respeto, no se supone que ya eres una señora casada. Ten un poquito más de respeto contigo misma. ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a vestir así”, señaló la cibernauta. De inmediato, María Pia contestó. “Jajaja, con todo respeto también, me da risa el comentario. Me respeto y me quiero. Este es un vestido que me parece bello. ¿Cuál es el problema? Saludos”, sentenció.

María Pía respondió a usuaria de TikTok.

El imponente vestido de María Pía es del reconocido diseñador Michael Costello y se trató de una prensa en color púrpura, ancha y con grandes vuelos. Sin embargo, en la parte del frente se luce un escote profundo que va desde el cuello hasta la pierna izquierda, dejando al descubierto gran parte de su dorso. Del mismo modo, en la parte de la espalda, tiene un descubrimiento hasta la cintura.

María Pía y su imponente look morado. (Instagram)

Sin embargo, este look impresionó a todos sus seguidores y hasta apareció en televisión nacional para ser visto y calificado por diversos especialistas en el tema. Pero, el comentario de Nino Peñaloza fue el que más llamó la atención.

“No me parece elegante y no me parece para su edad. Creo que es demasiado atrevido, creo que ella es una señora, por más que sea tiktokera, creo que hubo un exceso en esa abertura”, señaló el diseñador en ‘En Boca de Todos’.

En una reciente entrevista, con ‘América Hoy’, María Pía Copello respondió a los comentarios de Peñaloza y lo tildó de ‘obsoleto’. “Yo me pongo las cosas con las que me siento cómoda y con las que me siento bien. Me parece un comentario un poquito obsoleto, decirles a las mujeres, en el 2022 que por la edad no puedes ponerte algo, no te pases pues”, sentenció.

Nino Peñaloza criticó a María Pía y ella se defiende | América Hoy

María Pía luce un segundo vestido atrevido en respuesta a las críticas

Tras estar en el ojo de la tormenta por la ropa que usa, María Pía Copello prefirió responder a su manera y que mejor que haciéndolo luciendo otro atrevido y potente vestido. La exconductora adquirió un segundo vestido del diseñador Michael Costello y lo llevó a los Premios Ícono en Medellín.

Esta vez, se impuso con un vestido ceñido de color negro tan atrevido como el anterior. Esta nueva prenda lucía un profundo escote en el lado izquierdo que iba des inicio a fin y que mostraba toda la parte lateral del cuerpo con cruces de lazos.

Fiel al estilo de María Pía, llevó el cabello suelto, además de unos finos tacones con los que derrochaba sensualidad. Diversos seguidores en Instagram y TikTok respaldaron su decisión y no dudaron en halagar su belleza.

María Pía Copello lució segundo look imponente | TikTok

