Carlos Vílchez regresaría como ‘La Carlota’ junto a María Pía Copello tras cancelación de ‘En Boca de Todos’

Carlos Vílchez estaría por dejar las filas de ATV.

Todos quieren saber qué programa reemplazará a ‘En Boca de Todos’ luego de su abrupta cancelación. Mientras los televidentes disfrutan de la telenovela ‘Rubí’, los rumores del posible ingreso de María Pía Copello y Carlos Vílchez cobran cada vez más fuerza. Al parecer, ellos serían los encargados de entretener al público en el horario del medio día.

Recordemos que fue Magaly Medina quien anunció en su programa de espectáculos que la exconductora de ‘Esto es Guerra’ sería la nueva ‘reina del mediodía’. “Según los rumores que están sueltos en plaza, ella volvería ahora a la televisión con un programa diario al mediodía, nada menos. Cuy te puedo recomendar”, indicó entre risas.

No obstante, María Pía Copello no llegaría sola, sino acompañada de un rostro que ya ha formado parte de América TV en el pasado. Se trata de Carlos Vílchez, cuyo personaje ‘La Carlota’ alegró al público por varios años, cuando formaba parte de ‘Lima Limón’ al lado de Laura Huarcayo. Posteriormente, ambos se mudaron de casa televisiva para trabajar juntos en ‘Bienvenida la tarde’.

Carlos Vílchez volvería a interpretar a 'La Carlota' en programa al mediodía.

Actualmente, el humorista forma parte de ‘JB en ATV’, programa liderado por Jorge Benavides. Sin embargo, el supuesto ingreso de Carlos Álvarez sería el motivo por el que Vílchez regresaría a las filas de América TV. Recordemos que el cómico ya ha afirmado que no quiere compartir espacio televisivo con su colega debido a su “humor político”.

“Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas se cómo sé llama el presidente”, expresó a Trome.

¿Por qué acabó ‘En Boca de Todos’?

El programa conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón se emitió por última vez el 28 de octubre de este año. Luego de una emotiva despedida, se indicó que en el 2023 un nuevo programa tomaría el horario al mediodía. No se dieron más detalles al respecto, solo un avance promocional con la figura de una misteriosa mujer.

Según ‘Choca’ Mandros, ‘En Boca de Todos’ no salió del aire por una mala sintonía, sino porque la productora tenía nuevos planes con el canal, los cuales no incluían más al espacio televisivo. “No fue por rating. Simplemente que ProTv, que es aliado de América Televisión, está preparando una sorpresa para todo el público”, expresó el conductor.

Sin embargo, Santi Lesmes, quien formó parte del programa en el pasado, indicó que el exceso de noticias de espectáculo cansó al televidente. Recordemos que dicho contenido inicia en América TV a las 9: 00 horas.

“En el momento que América escuchó que venía ‘Arriba Mi Gente’ metieron un programa terminando ‘América Hoy’, que se llama ‘+Espectáculos’. Luego seguían las noticias, pero en esas noticias había otro bloque de espectáculos. Al final, yo creo que esta estrategia terminó por hundir ‘En Boca de Todos’. La verdad que la gente quedaba tan saturada de espectáculos que al final, cambiaba a la telenovela de ATV”, precisó en entrevista con Infobae.

Tula Rodríguez dedicó varias palabras a la producción y compañeros de En Boca de Todos. (Instagram)

