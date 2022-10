Johanna San Miguel defiende a María Pía Copello de las críticas por lucir atrevido vestido

Johanna San Miguel defiende a María Pía Copello tras ser criticada por su forma de vestir. | América TV

María Pía Copello sigue causando revuelo después de lucir un impactante y sexy vestido en los Latino Music Awards, del diseñador Michael Costello. Esta vez, Johanna San Miguel no dudó en salir a defenderla luego que el experto de modas Nino Peñaloza la criticar por lucir un atuendo tan destapado vestido, tomando en cuenta que es “señora”.

La primera en hablar de ello fue la propia María Pía Copello, quien indicó que no es posible que en pleno 2022 se hable de esa manera. Asimismo, recalcó que estas palabras le parecen obsoletas.

“La verdad que más han sido las críticas buenas que las malas y con eso me quedo yo, y finalmente así es la vida. O sea... cualquier cosa que uno haga habrá gente a que le parezca y gente que no. Cuando uno es una persona pública se expone a eso... a los comentarios, ya sean buenos o malos y es su opinión y la respeto pero... no estoy de acuerdo”, señaló Copello a ‘América Hoy’.

Asimismo, indicó que se viste como se siente cómoda, no pensando en lo que dirán los demás de ella.

“Yo me pongo las cosas con las que digamos... me siento cómoda y con las que me siento bien. Me parece un comentario, un poquito obsoleto. Decirles a las mujeres en el 2022 que por su edad no te puedes poner algo, ¡no te pases!”, indicó.

La conductora de TV ha tenido que enfrentarse a críticas de los usuarios de las redes sociales, quienes no solo le pidieron que “respete” su edad, sino que también le preguntaron si había usado ropa interior. Cabe indicar que este traje tiene una gran abertura en la parte delantera.

“Se usa con, es una especial con pegamento, la pondré en mis historias”, indicó la recordada compañera de Timoteo.

Johanna San Miguel defiende a María Pía Copello.

Johanna San Miguel la defiende

La reacción de Johanna San Miguel no se hizo esperar. La conductora sorprendió al referirse a ella y darse unos minutos en sus historias de Instagram para defenderlas. Cabe indicar que se especula una enemistad entre ellas. Sin embargo, todo parece indicar que estas rencillas han quedado atrás.

“Mucho se ha estado diciendo sobre el vestido que ha usado María Pía, un vestido que le queda espectacular. Se está diciendo, ‘eres una mujer casada, tienes hijos. Si tienes tantos años, ten más respeto, quiérete’. Estamos 2022, María Pía puede usar lo que le de la regalada gana. No solo porque le queda bien, sino porque le da la gana”, indicó la actual conductora de ‘Esto es Guerra’.

La también actriz pidió al público dejar atrás comentarios que señalen a la mujer y que las dejen vestir como ellas deseen.

“Siempre estamos en el ojo de las personas, aquí hay que empoderarse, la mujer hace lo que quiere, lo que le provoque. Esté casada o no esté casada, tenga hijos o no tenga hijos, tenga 40, 60, 80 o 100 años. Dejemos de ser una sociedad tan machista, patriarcal, misógina, arcaica. Por favor, déjennos ser”, concluyó bastante fastidiada.

SEGUIR LEYENDO