Rebeca Escribens sorprendió al lucir en su programa vestido polémico de María Pía Copello

Rebeca Escribens luce vestido polémico de María Copello. América TV/ Más Espectáculos

Rebeca Escribens sorprendió a todos sus televidentes, al aparecer con el vestido morado de María Pía Copello, que causó bastante críticas en redes sociales, porque algunos usuarios consideraban que la influencer era una madre de familia que ya no podía lucir un vestuario así.

La conductora de ‘América Espectáculos’ lució el mismo vestido morado que usó Copello en la alfombra roja de los ‘Latino Show Awards’, además se peinó con una cola alta y llevó sandalias doradas. Ella comentó que se vistió de esa manera, con la finalidad de sacar cara por las mujeres mayores de 40 años, quienes se pueden vestir como deseen.

“Vengo acá a defender a todas las mujeres de mi edad, a mi promo, qué cosa es eso, que uno no puede ponerse un vestido así. Uno tiene que aprender a diferenciar un vestido elegante y sensual”, comentó inicialmente.

Rebeca Escribens confesó que la reina del TikTok, además del vestido, le dio algunos implementos para que el revelador modelo le quede ajustado a su figura y no exponga ninguna parte íntima de su cuerpo.

“Por favor dejen de molestarnos a las mujeres de cuarenta y tantos años en ponernos lo que nos dé la gana. Y porque me amo y me respeto, me pongo el vestido de María Pía Copello, se acabó, he dicho”, terminó la artista de la televisión.

Rebeca Escribens luce vestido de María Pía Copello.

Rebeca tuvo inconvenientes para caminar con el vestido

La extrovertida presentadora de televisión tuvo algunos inconvenientes con el vestido al tratar de caminar en el set. Ella se tuvo que agachar y manipular el vestido con mucho cuidado para que la abertura del vestuario no le juegue una mala pasada y se vea parte de su cuerpo.

En el siguiente bloque, apareció sentada y comentó que luego de ello mandaría a la lavandería el vestido de la mayor de las Copello.

Rebeca Escribens no puede caminar con vestido.

Compartió en sus redes sociales

La integrante de ‘Mujeres sin filtro’ grabó un video del vestido que lució en su programa matutino y lo publicó en su cuenta de Instagram. Además lo acompañó de un mensaje de empoderamiento femenino.

“Lo que podemos ponernos o no, lo decidimos nosotras... ¡Nadie Más!”, escribió en un post de su plataforma digital.

Rebeca Escribens. Instagram

La exconductora de ‘Esto es Guerra’ comentó la publicación y le escribió: “Eres lo máximo. Te queda maravilloso y es verdad... nosotras decidimos lo que nos ponemos o dejamos de poner... Nadie Más!.

María Pía: “Me parecen comentarios obsoletos”

María Pía Copello causó revuelo en las redes sociales, después de lucir un impactante y sexy vestido del diseñador Michael Costello, en un evento en Colombia.

La animadora de televisión indicó que no es posible que en pleno 2022 haya comentarios que digan que como es una señora no se puede vestir de esa manera. Recalcó que estas palabras le parecen obsoletas.

Asimismo, manifestó que se viste como se siente cómoda, no pensando en lo que dirán los demás de ella. “Yo me pongo las cosas con las que digamos... me siento cómoda y con las que me siento bien. Me parece un comentario, un poquito obsoleto. Decirles a las mujeres en el 2022 que por su edad no te puedes poner algo, ¡no te pases!”, declaró para ‘América Hoy’.

La conductora de TV ha tenido que enfrentarse a críticas de los usuarios en las redes sociales, quienes no solo le pidieron que “respete” su edad, sino que también le preguntaron si había usado ropa interior. Cabe indicar que este traje tiene una gran abertura en la parte delantera.

“Se usa con, es una especial con pegamento, la pondré en mis historias”, indicó la recordada compañera de Timoteo.

María Pía Copello se defendió luego que usuaria de TikTok la criticara por usar un revelador vestido.

