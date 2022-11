Lucía de la Cruz le responde a Magaly Medina y explica su encuentro con John Kelvin

Lucía de la Cruz asegura que no es quién para criticar a John Kelvin. (Instagram)

Lucía de la Cruz no se quedó callada ante las fuertes críticas de Magaly Medina en la última edición de su programa por el apoyo que le está brindando a John Kelvin. Y es que, la popular ‘Urraca’ se mostró indignada con la posición de la cantante criolla al mostrarse públicamente al lado del cumbiambero brindándole unas palabras de aliento.

“Te quiero mucho hijito porque tu eres como mi hijo (...) Nadie te va tumbar, nadie, porque estás bendito, hijo mío”, se le escucha decir a la artista nacional en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram y que dividió a sus seguidores, pues muchos se disgustaron al verla abrazando al cantante, luego de que haya salido de prisión por haber maltratado físicamente a Dalia Durán.

Ante ello, Lucía de la Cruz no dudó en responderle a sus detractores y a Magaly Medina. Durante una entrevista con un medio local, la interprete de música criolla señaló que visitó a John Kelvin porque lo conoce hace más de 20 años y que no tiene derecho a criticarlo.

“Nadie sabe lo de nadie más que ellos dos (Dalia y John Kelvin) y mi respuesta a la señora Magaly es que él es un ser humano. Aquí los terceros sobramos. Fui a verlo porque lo conozco hace más de 20 años, pero no soy quién para criticarlo y tampoco a la señora que se dejó pegar (...) No he visto el programa de Magaly, pero la respeto por defender a una mujer”, dijo para Trome.

Además, tildó de ‘sádica’ a Dalia Durán por haber permanecido al lado del cantante de cumbia, pese a las infidelidades y maltratos que sufrió. “Una persona cuando te toca, un hombre cuando te pega, es importante separarte y no esperar tantos años y seguir teniendo hijos para continuar con esa persona que te maltrata, a no ser que seas sádica”, agregó en la conversación.

Grabará un tema con John Kelvin

En otro momento, Lucía de la Cruz reveló que ya se encuentra trabajando en un nuevo tema que grabará junto a John Kelvin y su hijo. “Fui a saludarlo porque es mi compañero artista, mi amigo, pero no estoy de acuerdo con nadie que le ponga la mano a otro. También lo visité porque grabaré un tema con él y mi hijo que se llamará ‘En criollo, en cumbia y en salsa’. Él desea trabajar y tiene que hacerlo por sus hijos.

Magaly Medina lamenta apoyo de Lucía de la Cruz a John Kelvin. (Captura de ATV)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Lucía de la Cruz?

El pasado viernes 04 de octubre, Magaly Medina no pasó desapercibido el encuentro entre Lucía de la Cruz y John Kelvin, quien ha estado recibiendo la visita de diferentes músicos que le han expresado su total respaldo en su proyecto para retomar su carrera como cantante.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, qué es esto, a mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una cosa es que tengas estimación por alguien, pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, dijo la ‘Urraca’.

“De verdad me asombra, de John Kelvin no me asombra que esté buscando compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para este teatro, me asombra, pero ya, qué nos puede asombrar últimamente aquí”, lamentó.

Magaly Medina cuestiona el apoyo de Lucía de la Cruz a John Kelvin: “De verdad me asombra”. | Magaly Tv: La firme.

