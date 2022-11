John Kelvin regresa a la música y estrena videoclip tras salir de prisión. (Instagram)

John Kelvin continua dando de qué hablar y esta vez por el estreno de su videoclip, con el que pretende reincorporarse a la música. Esto luego de la decisión del Poder Judicial de ponerlo en libertad, pese a que había sido sentenciado a 21 años de prisión por los delitos de violencia física y sexual en contra de Dalia Durán.

Si bien, en agosto de este año el cantante había lanzado desde su estancia en la cárcel su nueva canción “Pido Perdón” sin letra ni voz, pues solo presentó la portada de su tema con la cual daba a entender que estaba arrepentido apareciendo con las manos juntas, ahora que ya está en las calles se encuentra promocionando esta canción que ha causado controversia.

Y es que, John Kelvin habla sobre su situación actual y califica como ‘error’ la agresión en contra de la madre de sus hijos. Asimismo, hace un mea culpa y le pide perdón a sus seres queridos por el sufrimiento que les causó. El artista nacional utilizó sus redes sociales para difundir su reciente producción.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión. Pido perdón a mi madre y a mis hijos, por hacerles derramar lágrimas de dolor. Pido perdón por este sacrificio, por hacerles llevar las cadenas aquí conmigo”, parte de la letra.

Pero eso no es todo, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió el último 31 de octubre un fragmento de lo que sería su videoclip. A pesar de que, no ha conversado con los medios de comunicación desde que abandonó en Penal de Lurigancho, quiere reincorporarse al mundo artístico por sus propios medios.

“Yo nací en el Callao, en un barrio picante, al ritmo de Héctor Lavoe y Franklie Ruiz, dos maestros que acompañaban mis días y así descubrí mi primer gran amor, la salsa. Con los años, la vida me presentó a mi segundo amor, la cumbia, que me abro las puertas del éxito. Hoy puedo decir que tengo el corazón dividido y llevo en mi sangre lo mejor de dos mundos, los dos ritmos que hacen bailar la letra. Soy salsa, soy cumbia, soy John Kelvin”, se escucha decir en el vídeo.

John Kelvin busca regresar a los escenarios. (Instagram)

Dalia Durán envía advertencia a John Kelvin

Dalia Durán arremetió contra la familia del cumbiambero por haber realizado una fiesta cuando él salió de la cárcel, ella lo consideró esto como una burla a todo el dolor que sintió en su momento. Además, le recomendó a las personas más cercanas al cantante que lo orienten para que sea un mejor padre, pues desde que recuperó su libertad, no se ha puesto en contacto con sus pequeños, esto pese a que en presión siempre decía que los extrañaba.

Asimismo, le envió una advertencia asegurando que ya no es la misma persona que él conoció. “Me dejaste por los suelos como mujer, como madre. Esa Dalia ya no existe, ya no te tiene miedo, porque yo ya no tengo miedo ni a ti ni a nadie. No te guardo rencor. Tú y yo lo sabemos, te digo algo más, tú podrás engañar a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú; porque no eres víctima de nada”, expresó.

En otro momento, calificó como la peor madrugada de su vida aquel día que John Kelvin tocó la puerta de su casa y terminó agrediéndola físicamente. Además, señaló que el cumbiambero intentó solucionar los golpes que le dio comprándole varias cremas para su rostro.

