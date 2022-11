Magaly Medina cuestiona el apoyo de Lucía de la Cruz a John Kelvin: “De verdad me asombra”. | Magaly Tv: La firme.

Tras salir de la cárcel, John Kelvin ha recibido la visita de diferentes músicos, quienes le han expresado su total respaldo en su proyecto de retomar su carrera como cantante de cumbia. Una de ellas fue Lucía de la Cruz y no dudó en hacerlo público a través de sus redes sociales.

La cantante criolla sorprendió al aparecer abrazada del cumbiambero y asegurando que nadie iba a poder tumbar su carrera, esto pese a que fue encerrado por haber masacrado a su expareja Dalia Durán.

“Te quiero mucho hijito porque tu eres como mi hijo (...) Nadie te va tumbar, nadie, porque estás bendito, hijo mío”, se le escucha decir a Lucía de la Cruz en el video que compartió en sus redes sociales, el cual ha dividido a sus seguidores.

Magaly Medina al enterarse de este hecho no pudo evitar mostrar su indignación con la criolla, pues no espera que ella saliera a decir públicamente que apoyaba a John Kelvin, especialmente porque maltrató a una mujer.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, qué es esto, a mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una costa es que tengas estimación por alguien pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, dijo la ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica periodista cuestionó a la cantante criolla por no haberse solidarizado con Dalia Durán en su momento, pues la cubana fue la única afectada de esta situación al quedar con el rostro casi desfigurado debido a los golpes que le dio a cumbiambero.

“De verdad me asombra, de John Kelvin no me asombra que esté buscando compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para este teatro, me asombra, pero ya, qué nos puede asombrar últimamente aquí”, lamentó.

Magaly Medina celebra 25 años de carrera en la televisión. Instagram

John Kelvin quiere volver a los escenarios

John Kelvin ya se encontraría preparando su retorno a los escenarios tras pasar 15 meses encerrado en el penal de Lurigancho por haber abusado físicamente de su expareja Dalia Durán.

De acuerdo al programa ‘Magaly Tv: La firme’, el manager del cumbiambero confirmó que el cantante se va a reencontrar con su público este año, además de dar a conocer el dinero que cobrará por presentación.

“Hemos tenido nuestro primer ensayo con toda la banda. Ya estamos preparándonos para nuestro primer concierto acá en Lima, sería más o menos para fines de noviembre. El estilo que estamos manejando, salsicumbia urbana”, comentó el representante.

“Para discotecas ahorita estamos sacando entre 18 y 20. Un show completo, con orquesta, bailarinas, todo el show de 1 hora. (¿18 y 20 mil soles?) Sí”, respondió Jimmy Sarmiento.

SEGUIR LEYENDO