John Kelvin y las razones que lo llevaron por más de 15 meses a prisión efectiva

Dalia Durán y John Kelvin.

John Kelvin se encuentra a pocas horas de recuperar su libertad, de acuerdo a lo que informó su abogado Arturo Farge. El letrado reveló para un diario local, que el Poder Judicial ordenó la excarcelación del cantante de cumbia el último viernes 21 de octubre, luego de que su defensa presentó un recurso de apelación.

“Hoy (21 de octubre) se dio la lectura del fallo, donde estuvo representante de la Fiscalía, la defensa de la agraviada (Dalia Durán) y John Kelvin, a quien se le ha dado libertad”, puntualizó el letrado.

Como se recuerda Jonathan Sarmiento fue acusado por los delitos de violencia física y agresión sexual en contra de su aún esposa Dalia Durán. Y se encuentra recluido desde el 11 de julio del 2021 en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

Y el 30 de mayo de este año fue sentenciado por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima a 21 años de prisión efectiva en su contra. Un año por lesiones físicas y 20 años por violación sexual en contra la madre de sus hijos.

El fiscal Reynaldo Junior Elías Cantafio junto todas las pruebas y sustentó la culpabilidad del exchico reality consiguiendo; además, la suma de S/. 10 mil como reparación civil a favor de Dalia Durán.

Dalia Durán y John Kelvin en enfrentamiento por concierto benéfico. Foto: composición.

Dalia Durán negó abuso sexual y el caso dio un giro

Sin embargo, Dalia Durán se retractó y negó haber sido forzada a tener intimidad por su esposo. Esto ayudó a que los abogados del exintegrante del ‘Grupo 5′ presenten un Hábeas Corpus para que se le recorten la condena a Kelvin.

Su abogado de ese entonces, Ricardo Franco de la Cuba explicó para el programa ‘Dilo Fuerte’ que habían presentado este recurso debido a que la cubana admitió que mintió y que se demoró en presentar dicha denuncia.

“La agraviada simplemente se comunica con su abogado y le manda la foto de que está lesionada. El abogado es el que arma todo este operativo, este espectáculo”, comentó el letrado.

“Interviene la policía y en su denuncia inicial no figura que fue víctima de violación. Además, en la cámara Gesell dijo que no había sido violada; cuando la interroga el psicólogo también dice lo mismo y en la declaración judicial, igual”, explicó el abogado Ricardo Franco en junio de este año.

Dalia Durán cuenta los motivos porqué se retractó

Dalia Durán explicó los motivos que tuvo para cambiar su versión durante los últimos meses con respecto a la denuncia de abuso sexual en contra del padre de sus hijos, al programa de ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, la cubana aseguró en el programa de Magaly Medina, que había sido agredida sexualmente por el cantante salsero, pero luego se retractó. Ella señaló que lo hizo por sus hijos.

“Lo hice por pena porque pensé en mis hijos”, indicó, pero también en otra entrevista para ‘América Hoy’ comentó que mintió porque la familia Sarmiento Llanto le prometió velar por ella y sus cinco hijos.

“La familia se me acerca a mí para pedirme por favor que ayude a John porque se le venían los 20 o 21 años de cárcel y sabían que si yo me quedaba sin trabajo, no me iban a desamparar en ningún momento”, contó.

“Ahí es donde yo hago el cambio de versión porque una vez más confié en ellos por el cariño, respeto y amor que le tuve a esa familia, que veo que hasta el día de hoy siguen queriendo ensuciarme”, expresó.

Los motivos de Dalia Durán para cambiar de versión en la denuncia de abuso sexual en contra de John Kelvin. (VIDEO: Willax TV)

Día de la agresión

Como se recuerda, fue el 5 de julio del 2021 que Dalia Durán llamó a su exabogado, Daniel Leiva, para que la auxilie, ya que había sido salvajemente golpeada por su esposo, John Kelvin. En ese momento, el letrado la rescató y la llevó a la comisaria de San Miguel para denunciarlo por violencia física.

Con el paso de los días se conocieron más detalles y se reveló que el cumbianbero la forzó a tener intimidad y abusó de la madre de sus hijos. Además el abuso sexual se comprobó con el informe del médico legista que le hicieron más adelante.

Dalia Durán y la vez que acusó a John Kelvin de haberla violentado sexualmente | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

SEGUIR LEYENDO