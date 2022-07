Lucía de la Cruz y Luisito Caycho se reencontraron en Barcelona: “Esta foto será inmortalizada para siempre”

Luisito Caycho y Lucía de la Cruz.

Luisito Caycho y Lucía de la Cruz inmortalizaron su reencuentro con una fotografía que compartieron en las redes sociales. Los exesposos volvieron a verse, esta vez en España, país en el que el recordado ‘Chamaco’ ahora vive.

Desde hace algunos años atrás, Caycho decidió salir del Perú en busca de nuevas oportunidades y con esfuerzo ha logrado poner un pequeño restaurante en Barcelona, por lo que para mostrar un show peruano, no tuvo mejor idea que invitar a su exesposa.

Como era de esperarse, la pareja no tuvo ningún problema en posar junta y mostrar que no tienen ningún tipo de rencor tras varios años de divorcio, por el contrario, la artista decidió apoyarlo en este nuevo camino.

Mediante la cuenta de Facebook de La Caleta del Chamaco Romero, que es el nombre del restaurante del exintegrante de Bienvenida la Tarde, compartieron una instantánea en la que ambos se lucen con la bandera del Perú.

En esta imagen Luisito escribió un emotivo mensaje: “Esta foto será inmortalizada para siempre Gracias mi Cuculí. El éxito de un peruano en el extranjero se celebra nunca lo olviden porque mañana más tarde de repente, querrás probar suerte en otro país y acá estaremos paisanos para apoyarlos La caleta del chamaco. Barcelona”.

Rápidamente diversos usuarios felicitaron el emprendimiento del peruano que decidió salir del país en busca de un futuro mejor. Incluso, muchos de sus seguidores aplaudieron la gran relación que tienen luego de haberse divorciado.

“Qué lindos. Después de ser esposos ahora queda una linda amistad. Dios me los bendiga”, “Bien Luisito, una bella amistad con la grande Lucía”, “Mi querido amigo, aunque pasen los años siempre tu cuculí estará a tu lado a pesar de todo, pero lo más hermoso que la amistad el respeto a florecido para quedarse con ustedes”, fueron algunos de los comentarios.

EL AMOR DE LUCÍA Y LUISITO

En 2011, la pareja ya tenía una relación sólida por lo que decidieron formalizar más su romance y se sacaron en una ceremonia civil. En aquel entonces, Luisito Caycho tenía tan solo 22 años y se dieron el sí frente al entonces alcalde del Callao, Juan Sotomayor.

Ambos se mostraron muy enamorados y se convirtieron en una de las parejas del momento, pero este amor llegó a su fin tan solo unos años después. En abril del 2014, ambos decidieron terminar con su matrimonio y firmaron su divorcio frente a cámaras.

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho prefirieron no continuar con su matrimonio, pese a todo lograron separarse en buenos términos. Fue el programa Espectáculos de Karen Schwarz que documentó esta separación. En ese momento, ambos se desearon lo mejor para el futuro que venía por delante.

SE CONVIRTIÓ EN PADRE

En julio del 2021, Luisito se comunicó con el portal Instarándula y reveló que su hijo ya había llegado a este mundo. El artista se mostró muy emocionado y decidió compartir este momento con sus seguidores peruanos.

“Te has hecho esperar. Yo he venido de gira de Madrid, le hablé y me esperó… Esperando a mi retoño, al ‘Chamaquito’. Quiero decirte que te amo con toda mi alma, Luis Gerad, que siempre a pesar de todo voy a estar contigo, apoyándote en las buenas y en las malas. Estamos esperando que llegues ya”, comentó en aquella época.

