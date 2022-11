Dalia Durán evalúa retomar proceso legal contra John Kelvin para que vuelva a la cárcel. | Amor y Fuego.

Totalmente arrepentida. Dalia Durán se encuentra atravesando un duro momento desde el día en que John Kelvin abandonó el penal de Lurigancho, pues la cubana no se encuentra de acuerdo con la decisión de las autoridades judiciales, quienes anularon la pena de 21 años que le impusieron al cantante debido a que su expareja cambió su versión de los hechos.

La exparticipante de ‘El Gran Show’ se mostró arrepentida de la decisión que tomó en ese momento. De acuerdo a las declaraciones que brindó para ‘Amor y Fuego’, en ese momento se encontraba emocionalmente mal, y es que en su cabeza solo se encontraba que iba a meter a la cárcel durante mucho tiempo al papá de sus hijos.

“Me arrepiento totalmente de lo que dije en la cámara Gesell, me arrepiento de no haber ido con un abogado presente y de haber ido en un momento donde estaba emocionalmente muy sensible”, dijo la rubia para las cámaras del programa de ‘Peluchín’.

Asimismo, Dalia Durán dejó en claro que no cree en el cambio de John Kelvin, quien desde antes de salir de prisión señaló que había entregado su vida a Dios, además que estaba arrepentida de sus actos.

“En vez de salir a rehabilitarse, sale un aires de ‘acá no pasa nada’. Cada vez que escucho a sus abogados me parece increíble”, aseguró la anfitriona bastante indignada por lo que viene publicando en el cumbiambero en sus redes sociales.

Dalia Durán denuncia que inescrupulosos la extorsionan. (Instagram)

No visita a sus hijos

En otro momento, Dalia Durán reveló que hasta la fecha John Kelvin no se ha comunicado con sus hijos, además que pese a que durante su estadía en la cárcel señaló en más de una ocasión que los extrañaba, no se ha acercado para nada desde que dejó en penal de Lurigancho.

“Hay muchas maneras de acercarse cuando uno quiere y es de corazón. Siempre ha tenido las puertas abiertas para ver a los bebes. Hay miles de maneras sin necesidad de verme a mí. Mi hijo mayor tiene celular, podría llamarlo, conversar con él. Si lo ha hecho estando en prisión, por qué no hacerlo cuando está en libertad”, señaló.

En otro momento, la cubana reiteró que a ella no le ha molestado que el cantante de cumbia haya salido en libertad, sino la actitud que ha tomado tras salir a la calle, recordando que durante la audiencia virtual habría invitado a su amante.

“A mí no me incomodó que él esté con alguien, me pareció una falta de respeto que con un tema tan delicado y tan doloroso para mí... eso fue lo que me afectó, ver que se estaban burlando, ver al padre de mis hijos burlándose de esa manera, me pareció una falta de respeto total, una humillación como mujer y como madre”, indicó.

Podría retomar el proceso

Para finalizar, Dalia Durán dejó abierta la posibilidad de retomar el proceso legal contra John Kelvin para obtener la justicia que busca. “Voy a ver si el proceso se retoma nuevamente, lo voy a evaluar, hay muchas cosas que se han quedado inconclusas”, acotó.

SEGUIR LEYENDO