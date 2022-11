Magaly Medina se sorprendió al saber que John Kelvin cobrará 20 mil soles por presentación. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina es uno de los personajes que se ha mostrado en contra de la liberación de John Kelvin, especialmente porque su programa fue el que dio a conocer que el cumbiambero agredió físicamente a su expareja Dalia Durán.

Ahora que se encuentra en libertad, el cantante busca retomar su antigua vida y ya se encuentra preparando para volver a los escenarios, así se puede observar en sus historias de Instagram, donde se muestra ensayando al lado de su orquesta.

Por este motivo, ‘Magaly Tv: La firme’ se puso en contacto con el manager de John Kelvin para saber exactamente cuando piensa salir ante un público. De acuerdo a Jimmy Sarmiento, el cantante estaría presentándose a fines de noviembre.

Asimismo, el reportero del programa de la ‘Urraca’ pudo enterarse que John Kelvin estaba cobrando entre 18 y 20 mil soles por presentación, algo que llamó la atención de la conductora de televisión, pues le parecía un monto bastante elevado.

“Entre 18 y 20 mil soles, que traen pica pica o qué. No sé, de verdad no entiendo, habrá gente que está dispuesta a contratar a John Kelvin”, expresó la polémica periodista al respecto.

Además, Magaly Medina señaló que contratar al cumbiambero en estos momentos tendría su riesgo, especialmente porque no se sabe cómo va a reaccionar el público, si lo va a querer o si simplemente lo rechazara por el comportamiento que ha tomado desde que salió de la cárcel.

“¿No se arriesgarán que al contratarlo la gente en un franco rechazo a su comportamiento no vaya, no asista? Yo creo que aquí hay mucho pan que rebanar, según nos contó la abogada de Dalia Durán”, comentó.

En otro momento, la ‘Urraca’ precisó que le parecía mal que John Kelvin se encuentre actuando como si no hubiera pasado nada raro en su vida, pues se encuentra realizando sus actividades con total normalidad.

“Yo creo que él ha comenzado a vivir su vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera causado un gran daño a una mujer que lo acompañó durante muchos años y que es la madre de sus cuatro pequeños hijos”, comentó.

“A mí me parece loquísimo ver imágenes de él ensayando, paseando por la calle, saludando, hablando. Cada día festejando como si hubiera algo que festejar y realmente él ni nosotras las mujeres tenemos nada que celebrar”, sentenció.

John Kelvin busca regresar a los escenarios. (Instagram)

Magaly Medina indignada con Lucía de la Cruz

Magaly Medina lamentó profundamente que Lucía de la Cruz haya decidido solidarizarse con John Kelvin en lugar de darle su apoyo a Dalia Durán, quien realmente fue la única afectada por la agresión que recibió por parte del cumbiambero.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, qué es esto, a mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una costa es que tengas estimación por alguien pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, dijo.

