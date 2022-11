George Neyra, Anthony Aranda y más bailarines que dejaron de aparece en ‘El Gran Show’

Bailarines que se retiraron de 'El Gran Show'.

‘El Gran Show’ está en boca de todos, debido al reciente retiro de uno de los bailarines de la temporada y se trata de la pareja de Giuliana Rengifo. Y es que el experto en baile está en el ojo de la tormenta luego de publicar un video en el que culpa a la producción de su salida.

Sin embargo, este no es el único caso que se ha vivido en esta pista, pues otros bailarines también han sido retirados de un momento a otro. Algunos por escándalos y otros por decisión del artista que la acompañaba. Aquí recordamos a algunos de ellos.

Anthony Aranda

Una de las salidas más polémicas de un bailarín de los programas de Gisela Valcárcel fue, sin duda alguna, la de Anthony Aranda. El popular ‘bailarín activador’ fue protagonista de un ampay con Melissa Paredes, quien era su pareja en el programa ‘Reinas del Show’.

Anthony Aranda daba de qué hablar por sus supuestas salidas con Paula Manzanal, sin embargo, las imágenes con la exconductora de América Hoy paralizaron a todo el país. Para aquella fecha, no se conocía una separación entre Melissa Paredes y su entonces esposo Rodrigo Cuba, por lo que fue catalogado como una infidelidad. Aranda y Paredes continuaron su relación sentimental.

Tras emitirse las imágenes en el programa de Magaly Medina, tanto la modelo como su bailarín fueron separados del programa y no regresaron más. Pero, este 2022, la actriz volvió para ser parte de ‘El Gran Show’, pero su pareja se mantiene alejado de la pista.

George Neyra

Quien recientemente está en el ojo de la tormenta es George Neyra. El bailarín de Giuliana Rengifo publicó en sus redes sociales un video en el que contaba que había sido retirado del programa de un momento a otro, lo que le causaba gran extrañeza. Pese a ello, aseguró que no iba a dar más declaraciones y esperaría a que se pronuncien el sábado.

Ante ello, Ethel Pozo se pronunció en su programa y aseguró que el experto en baile fue suspendido debido a que faltó al programa el martes 1 de noviembre y no podía ser localizado hasta altas horas de la noche. Incluso, dejó entrever que Neyra había salido a beber por las fiestas de Halloween, por lo que no asistió a su centro de trabajo.

Aunque el bailarín salió a desmentirlo, recientemente compartió otro video en el que revela que sufre de un cuadro de estrés. Por eso, presentaría su certificado médico a la producción del programa para que estén al tanto de su estado de salud.

Ítalo Valcárcel

La expareja de Melissa Klug también fue parte del staff de los programas de Gisela Valcárcel. Además de trabajar en televisión, es parte del cuerpo de baile de artistas como Daniela Darcourt, sin embargo, no ha vuelto a pisar la pista desde el 2021.

Su última aparición en televisión fue el año pasado en el programa Reinas del Show. En este espacio televisivo, Ítalo fue pareja de Alisson Pastor, una de las participantes más fuertes, que incluso era favorita a alzar la copa, pero algo no funcionó bien.

Todo sucedió cuando la esposa de Erick Elera renunció en vivo al programa, luego de mostrarse inconforme con un puesta en escena. En ese momento, mantuvo un tenso intercambio de palabras con Gisela Valcárcel y decidió dar un paso al costado al show. Fue así que, Alisson quedó fuera de carrera y, por consiguiente, Ítalo Valcárcel no apareció más en el show debido a que no tenía pareja para bailar. Aunque esta no fue una renuncia, ni mucho menos un despido directo, se trata de una abrupta salida del programa.

