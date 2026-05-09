Directiva de San Martín habló sobre la salida de Flavia Montes a Alianza Lima: “Las que se quieren quedar, matan por el club”

Yudy Balcazar se refirió a las jugadoras que no continuarán en la USMP. Créditos: Sobre la Net / Youtube.

El traspaso de Flavia Montes de Universidad San Martín a Alianza Lima será tema de conversación en los próximos días. Todo comenzó con la confirmación de Cenaida Uribe, gerenta ‘blanquiazul’, seguida por el anuncio oficial del club de Santa Anita.

El asunto se mantuvo presente en diferentes programas deportivos. La exvoleibolista Vivian Baella reveló que el fichaje de Montes por Alianza se concretó mientras aún se disputaba el título de la Liga Peruana de Vóley, en el que San Martín, entonces su club, perdió.

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Yudy Balcazar, directiva de la USMP, abordó el tema en una entrevista con el programa de YouTube Sobre La Net, donde se refirió a la salida de la central peruana rumbo a La Victoria para la próxima temporada del campeonato nacional. “Flavia terminó su contrato con nosotros. Ella terminó, este es su segundo año, ella queda libre y puede decidir”, afirmó.

Balcazar reconoció que la base de jugadoras nacionales del equipo quedará debilitada por la partida de Montes y la posible salida de Aixa Vigil a Universitario de Deportes. “De hecho, debilitada, porque pierdo a Flavia, que Flavia es un referente de las centrales que tenemos en Perú. Pierdo a Aixa, que es una de las referentes puntas del Perú. Claro que sí, merma el equipo”, señaló.

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En ese contexto, indicó que quienes permanecen en Santa Anita son las que desean representar al club. “Pero considero que se están quedando las que quieren estar, como Brenda (Lobatón), (Angélica) Aquino, Ginna (López) y Pamela (Cuya)”.

Estas jugadoras peruanas fueron titulares en la final ante Alianza Lima. La directiva de San Martín destacó que las que decidieron quedarse lo demostraron en el rendimiento mostrado en la definición por el título, a diferencia de Aixa Vigil y Flavia Montes.

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“A eso voy. Si se quiere ir de San Martín, ¿tú crees que jugarían así? Las que quieren irse es porque juegan de otra manera. Las que quieren quedarse, las que quieren jugar, las que tienen identidad con el equipo, matan pues”, concluyó.

Yudy Balcazar, directiva de San Martín, habló sobre la polémica salida de Flavia Montes a Alianza Lima.

Flavia Montes se pronunció sobre polémica

Flavia Montes quedó en el centro de la polémica después de que Vivian Baella asegurara que Alianza Lima le ofreció una suma de dinero considerable y una vivienda para que dejara la Universidad San Martín durante la definición del título de la Liga Peruana de Vóley.

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"Dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima aproximadamente una semana antes de la final. Dicen que le entregaron un monto elevado y también un inmueble al que se hizo acreedora una semana antes de la final", expresó en Bloqueo y Punto.

Esto llevó a que Montes emitiera un comunicado en redes sociales, donde desmintió las declaraciones de la exvoleibolista y afirmó su profesionalismo a lo largo de su carrera deportiva.

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“Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es, de no ser informado, en el mejor de los casos, sino, ILEGAL", se puede leer.

Comunicado de Flavia Montes contra Vivian Baella.

“Por esta razón, no permitiré que ninguna persona ni medio de comunicación desprestigie mi imagen deportiva y lesione mis derechos al honor y a la buena reputación. Las opiniones deben educar e informar verazmente a la población, a los seguidores de este hermoso deporte y no, por el contrario, avergonzarla", cerró.

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