Qué pasará con la presentación de Giuliana Rengifo en El Gran Show, luego del retiro de su bailarín

Qué pasará con Giuliana Rengifo tras el la suspensión de su bailarín. (Instagram)

Giuliana Rengifo tiene una semana complicada en ‘El Gran Show’, la cantante está nuevamente en sentencia, luego de haber sido salvada por el jurado. Como se recuerda, la artista tuvo dos presentaciones en la quinta gala del programa de Gisela Valcárcel, pero el puntaje no estuvo a su favor.

Todo comenzó a irle mal desde su primera presentación. En su show junto a su pareja de baile George Neyra, sufrió una aparatosa caída que le costó algunos puntos en contra, pues no pasaron desapercibidos para el jurado. Tras hacer una de las cargadas, el bailarín perdió el equilibrio y terminó con la participante en el suelo.

Al final de su número artístico, la jurado Morella Petrozzi señaló que le iba a bajar unos cuantos puntos por lo sucedido, sin embargo, George Neyra intentó justificar lo sucedido. “A la hora de retroceder, la pista es muy resbalosa de por sí, fue una mala pasada del taco, del zapato. Mantuvimos el timing, al margen de ese pequeño percance”, señaló ante los aplausos de los presentes.

Pese a la explicación, la participante iba a ser eliminada de la competencia, pero el jurado decidió darle una nueva oportunidad. Es por eso que, este sábado 5 de noviembre, la pareja debía mostrar su mejor show para conseguir un mejor puntaje, pero todo parece que quedará trunco.

La caída de Giuliana Rengifo en El Gran Show. América TV

La discusión entre Giuliana Rengifo y Julio Zevallos por la crítica a la caída

El lunes 31 de octubre, Giuliana Rengifo fue invitada al programa ‘América Hoy’, dónde un jurado se encarga de dar su opinión sobre los bailes del fin de semana. Sin embargo, las palabras de Julio Zevallos ofendieron a la cantante, quien pidió respeto por su trabajo en escena.

Todo comenzó cuando el experto afirmó que el baile debe se un trabajo en conjunto y que el bailarín no es ningún cargador, haciendo referencia al peso de la artista. Ante ello, la cumbiambera le recordó la vez que la tildó de camión a lo que el jurado recalcó que estaba subida de peso.

Frente a ello, Rengifo le indicó que no debía de lavarse las manos por los comentarios que había hecho sobre ella y le indicó que ella es un ser humano, una mujer y no un camión por lo que le pidió que tenga más cuidado con sus comentarios en señal abierta.

Finalmente, Julio Zevallos dio su descargo y señaló que no quiere tener problemas con nadie en la pantalla chica. “Para mi, tiene que haber un respeto. Los bailarines no son cargadores, se trata de una técnica y es lo que quiero que entiendan. Debe haber técnica y preparación entre ambos para hacer una buena cargada. Si tú lo tomas a mal, yo te pido disculpas porque a mi no me interesa pelearme, ni contigo ni con nadie porque yo elijo con quién pelearme. Segundo, yo no me voy a poner al nivel de nadie, yo respeto y estoy para aprender, porque sigo aprendiendo en la televisión después de 42 años que tengo en la televisión”, finalizó serio.

Giuliana Rengifo protagoniza pelea con Julio Zevallos. América TV

Bailarín de Giuliana Rengifo anunció que fue separado del programa

El martes 1 de noviembre, George Neyra se pronunció en sus redes sociales. A través de un video, anunció que había recibido la noticia de la producción de ‘El Gran Show’ que iba a ser suspendido por este sábado, sin embargo, aseguraba que desconocía las razones de esta decisión.

“Hago este video porque me recibí una noticia porque me saca de cuadros, la verdad. Ya no voy a estar este sábado a la gala de ‘El Gran Show’, para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado, pues, no, no voy a estar”, indicó el bailarín.

Además, indicó que no hablaría más del tema y que esperará al pronunciamiento este sábado. “Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, la sabrán explicar este sábado en vivo. La verdad, yo tengo mucho más que decir, mucho más que hablar, pero por el momento, prefiero quedarme callado. Bueno”, finalizó en su video.

Bailarín de Giuliana Rengifo anuncia que fue retirado de ‘El Gran Show’. | TikTok

¿Con quién bailará Giuliana Rengifo?

Ante esta situación, Giuliana Rengifo se habría visto obligada a hacer una presentación sola. La cantante de cumbia, ha compartido durante estos días algunas historias en Instagram de cómo viene preparándose para esta gala, pero el gran ausente es George Neyra.

Aunque, hasta el momento, no se ha pronunciado directamente sobre el tema, todo parece indicar que continuará en escena pero sin la compañía de su pareja de baile. En una de sus publicaciones, se le vio ensayando el ritmo de festejo, siguiendo los pasos de su coreógrafo Raúl Romero.

Giuliana Rengifo ensaya sola en La Academia.

Por otro lado, ha mostrado otra parte de los ensayos en la que deja entrever que se presentaría con un staff de bailarines para el show. Pero, en esta ocasión será ella sola quien tendrá que brillar en la pista a falta de su pareja que lleva con ella 5 semanas en competencia.

Giuliana Rengifo muestra sus ensayos sin George Neyra | Instagram

Ethel Pozo aclara el motivo de la suspensión de George Neyra

Este miércoles 2 de noviembre, la hija de Gisela Valcárcel se pronunció en su programa sobre el video publicado por George Neyra en sus redes sociales. Frente a estas declaraciones, aseguró que todo tenía un motivo y se debía a una falta cometida por el bailarín.

Según señaló, Neyra cumplió con sus ensayos el día lunes junto a la cumbiambera, pero el martes se ausentó sin pedir permiso y sin mucho menos avisar que no iba a llegar. La conductora de ‘América Hoy’ aclaró que en la televisión no hay feriados y él debía cumplir con sus obligaciones.

“El día lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, expresó Ethel Pozo.

Además, hizo hincapié en que durante todo el día intentaron ubicarlo, pero nadie daba razón de su paradero, por lo que también causó preocupación. Finalmente, señaló que pudieron comunicarse con él pasadas las horas y dejó entrever que habría salido de noche de fiesta por Halloween, lo que le impidió estar en el ensayo. “Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? no había dormido, había tomado algo”, expresó la presentadora.

Ethel Pozo explica qué pasó con George Neyra, bailarín de Giuliana Rengifo. América Hoy

Estas declaraciones rápidamente se difundieron en los medios de prensa, por lo que el bailarín desde su cuenta de Instagram, salió a desmentirlo rápidamente. Tomando como referencia una publicación de las declaraciones, George Neyra expresó que esa no era la situación real. “Jajajaja se inventan”, escribió sobre lo dicho por Ethel Pozo.

George Neyra se pronuncia en Instagram.

