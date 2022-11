Bailarín de Giuliana Rengifo se defiende de acusaciones de Ethel Pozo: “Se inventan”

George Neyra responde a Ethel Pozo. (Instagram)

George Neyra vuelve a referirse a su salida de ‘El Gran Show’. El bailarín de Giuliana Rengifo sorprendió la noche del martes 1 octubre al compartir en sus redes sociales un video en el que revela que la producción del programa le había señalado de un momento a otro que no iba a salir este sábado a la pista de baile.

Ante ello, la mañana del 2 de noviembre, Ethel Pozo se pronunció en su programa y aclaró que era lo que realmente había sucedido y la razón de su suspensión. La hija de Gisela Valcárcel, aseguró que George Neyra no llegó a la academia el martes feriado para sus ensayos, incluso preocupó a muchos de sus compañeros por su ausencia.

“El día lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, señaló al inicio la conductora de ‘América Hoy’.

Tras ello, agregó que fue muy tarde que lograron ubicarlo y que allí indicó que no había logrado descansar y que por eso no llegó a su horario de trabajo. “Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? no había dormido, había tomado algo”, agregó la presentadora.

Te puede interesar: Ethel Pozo hizo fuerte acusación a bailarín de Giuliana Rengifo y aclara por qué no saldrá en ‘El Gran Show’

Ante estas declaraciones, George Neyra usó sus redes sociales para pronunciarse. En sus historias de Instagram, compartió parte de las declaraciones de Ethel Pozo y agregó: “Jajajaja, se inventa”. Con este mensaje, dejaría entrever que las cosas no sucedieron como las han contado.

George Neyra se pronuncia en Instagram.

¿Qué dijo George Neyra sobre su separación de ‘El Gran Show’?

En el video que el bailarín compartió en sus redes sociales, explica que ha quedado muy sorprendido con la decisión del programa de separarlo. “Hago este video porque me recibí una noticia porque me saca de cuadros, la verdad. Ya no voy a estar este sábado a la gala de ‘El Gran Show’, para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado, pues, no, no voy a estar”, comentó al inicio.

Te puede interesar: Gisela Valcárcel muestra cómo graban a los concursantes de ‘El Gran Show’ sin que se den cuenta

Incluso, señala que espera que la producción explique cuáles son los motivos este sábado en vivo. Sin embargo, deja entrever que tiene mucho por hablar, pero que esperará el tiempo preciso para dar su descargo.

“Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, la sabrán explicar este sábado en vivo. La verdad, yo tengo mucho más que decir, mucho más que hablar, pero por el momento, prefiero quedarme callado. Bueno”, sentenció. Hasta el momento no ha vuelto a referirse al tema.

Bailarín de Giuliana Rengifo anuncia que fue retirado de ‘El Gran Show’. | TikTok

SEGUIR LEYENDO