Melissa Paredes y Anthony cumplen 11 meses, pero recuerdan que modelo confirmó su relación en diciembre

Melissa Paredes y Anthony Aranda. (Instagram)

Melissa Paredes y Anthony Aranda están a semanas de cumplir su primer año de relación, sin embargo, algunas declaraciones anteriores de la modelo con lo que se ve en la actualidad han llamado la atención de los cibernautas. Es por ello que, a través de un video de TikTok, evidenciaron que las declaraciones no coinciden hasta el momento.

La cuenta llamada ‘Peruanadas TikTok’, compartió un clip en el que se recuerda la entrevista que dio la integrante de ‘El Gran Show’ al desaparecido programa ‘Mujeres al mando’ en enero de este año. En aquel video, la exconductora de televisión, declara que ya había formalizado su romance con Anthony Aranda.

“El 7 de enero Meli dijo que tenía un mes con el ‘Activador’, pero ahora celebran 11 meses. Como que las fechas no cuadran, creo que viví engañada que recién estuvieron desde diciembre del 2021″, señala una pequeña descripción en el video.

Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron 11 meses de relación | TikTok

Como se recuerda, en enero de este año, Melissa Paredes brindó una entrevista exclusiva a ‘Mujeres al mando’, luego de mantenerse varios meses alejada de la televisión. La expresentadora decidió confesar algunos pasajes privados de su vida y, como era de esperarse, se refirió a su polémica relación con Anthony Aranda.

Cabe precisar que, el adelanto de la entrevista a Latina se mostró el viernes 7 de enero con la declaración sobre su relación con Anthony Aranda. Sin embargo, la emisión completa se dio el lunes 10 de enero del 2022, dejando sorprendidos a más de uno.

“Es mi enamorado. Me dijo formalmente hace un mes, hace un mes somos enamorados, nadie sabe ¡primicia!. No podíamos salir de la mano caminando, no podemos ir a tomar un helado como una pareja normal, no podemos hacer cosas de una pareja normal. ¿por qué? ¿por esta sociedad? No, basta”, señaló Melissa Paredes en conversación con Thaís Casalino en enero de 2022.

Melissa Paredes confesó que inició su relación con Anthony Aranda | Latina

De acuerdo a la reciente publicación de Melissa Paredes, el 24 de octubre celebraron 11 meses. Con esto, queda en evidencia que el 24 de noviembre cumpliría un año de relación, fecha que no coincide con sus anteriores declaraciones. Y es que, si mencionó que llevaba un mes con el exbailarín de ‘El Gran Show’ en enero, explicaría que inició su romance formal en diciembre.

Usuarios critican a Melissa Paredes

El video de TikTok cuenta con más de 278 mil reproducciones en la mencionada red social. Como era de esperarse, diversos usuarios emitieron su opinión y muchos de ellos se mostraron en contra de la modelo, señalando que se continúan evidenciando sus mentiras.

“La verdad tarde o temprano sale a la luz”, “El descaro no tiene límites”, “Cuando son tramposas y les fallan las matemáticas”, “El pez por la boca muere”, “Las mentiras tienen patas cortas”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Comentarios sobre relación de Melissa Paredes. (TikTok)

