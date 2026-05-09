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Incontestable victoria de José Ochoa ante Clayton Carpenter en la UFC 328 por decisión unánime: ”Puedo pelear con los más fuertes”

’Kalsifer’ dominó el combate en los tres asaltos y los jueces le dieron el triunfo sin objeciones frente a un estadounidense que intentó sin éxito hacer efectivo su estrategia en la lona

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José Ochoa rindió de gran manera en la inauguración de la UFC 328 en Nueva Jersey. El artista marcial mixto peruano se despachó con un rendimiento a la altura de las expectativas y derrotó al estadounidense Clayton Carpenter por decisión unánime. Crédito: Paramount.

En el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, José Ochoa se impuso con autoridad en la primera pelea de la cartelera principal de la UFC 328, evento encabezado por el duelo entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. El peruano de 25 años, conocido en el circuito como ‘Kalsifer’, protagonizó una actuación sólida ante Clayton Carpenter en la división de peso mosca (125 libras), consolidando su posición en la élite de las artes marciales mixtas.

Desde el inicio, Ochoa asumió el control del enfrentamiento. Su estrategia fue clara: neutralizó las patadas de Carpenter y, gracias a su buen boxeo, logró lastimar al estadounidense en los primeros minutos. El luchador de Moyobamba demostró seguridad tanto en el striking como en la defensa de los derribos, uno de los principales recursos de su rival.

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Durante el segundo round, la tónica se mantuvo pareja, pero Ochoa continuó defendiendo con solvencia los intentos de derribo del norteamericano. Si bien Carpenter logró conectar algunos jabs, el peruano respondió con una patada efectiva y mantuvo la iniciativa, asegurando también este asalto. Su capacidad para anticipar y frustrar la estrategia del estadounidense fue determinante a lo largo del combate.

José Ochoa, uno de los exponentes peruanos de las MMA, regresó a la victoria en la UFC 328. Crédito: UFC en español.
José Ochoa, uno de los exponentes peruanos de las MMA, regresó a la victoria en la UFC 328. Crédito: UFC en español.

En el tercer asalto, Ochoa volvió a escapar de la lona, beneficiándose incluso de la sangre de su rival para deslizarse y recuperar la verticalidad. La resistencia física y mental del peruano quedó patente, así como su capacidad de adaptación ante las situaciones de riesgo. Cuando Bruce Buffer anunció el fallo, no hubo dudas: victoria unánime para Ochoa, que agradeció a Dios y a su equipo por el respaldo.

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Al cierre, el peruano expresó su satisfacción: “Lo que vieron en el octágono, nada fue improvisado, todo fue trabajado. Fue una gran pelea. Ahora solo quiero que Dana White me diga en qué posición estoy. Estoy en condición de pelear con los más fuertes”, declaró con firmeza. En un gesto inesperado, Ochoa aprovechó el final para proponerle matrimonio a su esposa, quien se encuentra en Brasil.

Con este resultado, José Ochoa eleva su récord profesional a 11 peleas, con 9 victorias y apenas 2 derrotas, cifras que subrayan su potencial y proyección dentro de la organización más importante de las artes marciales mixtas a nivel mundial.

José Ochoa dominó de principio a fin su combate ante Clayton Carpenter en la primera pelea preliminar de la UFC 328. Crédito: UFC en español.
José Ochoa dominó de principio a fin su combate ante Clayton Carpenter en la primera pelea preliminar de la UFC 328. Crédito: UFC en español.

Cartelera completa de la UFC 328

Main Card (a partir de las 21:00h)

  • Título Peso Mediano: Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland
  • Título Peso Mosca: Joshua Van vs. Tatsuro Taira
  • Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Waldo Cortes-Acosta
  • Peso Wélter: Sean Brady vs. Joaquin Buckley
  • Peso Ligero: Jalin Green vs. Jeremy Stephens

Preliminares (a partir de las 19:00h)

  • Peso Semicompleto: Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov
  • Peso Wélter: Joel Alvarez vs. Yaroslav Amosov
  • Peso Mediano: Val Woodburn (Gautier) vs. Isaac Diaz
  • Peso Ligero: Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki

Primeras Preliminares (a partir de las 17:00h)

  • Peso Mediano: Roman Kopylov vs. Brunno Tulio
  • Peso Mediano: Yakub Susurkaev vs. Claudio Santos
  • Peso Pluma: Pat Sabatini vs. William Gomis
  • Peso Mosca: Luis Ochoa vs. Clayton Carpenter
Chimaev vs Strickland, un combate esperado. Crédito: UFC.
Chimaev vs Strickland, un combate esperado. Crédito: UFC.

¿Dónde ver el UFC 328 en Perú?

La transmisión de la UFC en territorio peruano se encuentra centralizada principalmente en la plataforma de streaming Paramount+, la cual posee los derechos exclusivos para emitir la cartelera completa de cada evento. Los aficionados pueden acceder a todas las veladas, incluyendo las primeras preliminares, las preliminares y el esperado ‘main card’ sin costos adicionales por el sistema de pago por evento.

En cuanto a los costos, el servicio ofrece planes accesibles que se adaptan a las necesidades del usuario local. Actualmente, la suscripción mensual estándar tiene un precio aproximado de S/ 21.50, aunque también existe la posibilidad de contratar el plan anual por un monto cercano a los S/ 192.90, lo que representa un ahorro significativo a largo plazo.

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