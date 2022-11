Bailarín de Giuliana Rengifo fue retirado de ‘El Gran Show’ después de sufrir caída el último sábado

Bailarín de Giuliana Rengifo anuncia que fue retirado de ‘El Gran Show’. | TikTok

George Neyra es el bailarín de Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’. El nombre del profesional sonó fuerte esta semana luego que en su última presentación de la cantante no pudiera cargarla y cayeran los dos al piso. Ambos se levantaron y continuaron con su performance. Sin embargo, el jurado decidió quitarle un punto por tamaño error. Esto no cayó nada bien a la concursante, quien de inmediato pidió a su compañero que explique qué pasó.

Aunque indicó que se resbaló por el piso y los tacos de su zapato, Gisela Valcárcel no dudó en cuestionar al miembro de su equipo, resaltando que no era la primera vez que pasaba. Todo quedó ahí hasta que George Neyra apareció en sus redes para informar que había recibido un comunicado donde se le informaba que no sería parte del programa de este sábado.

Bailarín de Giuliana Rengifo no estará este sábado en 'El Gran Show'. GV Producciones

“Hago este video porque me recibí una noticia porque me saca de cuadros, la verdad. Ya no voy a estar este sábado a la gala de ‘El Gran Show’, para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado, pues, no, no voy a estar”, indicó el bailarín de Giuliana Rengifo.

Cabe indicar que George Neyra acompañó a Gisela Valcárcel en varios de sus programas. “Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, la sabrán explicar este sábado en vivo. La verdad, yo tengo mucho más que decir, mucho más que hablar, pero por el momento, prefiero quedarme callado. Bueno”, continuó el bailarín en su video.

Giuliana Rengifo y su bailarín sufrieron caída en 'El Gran Show' el último sábado. GV Producciones

Por su parte, Giuliana Rengifo expresó en ‘América Hoy’ su total incomodidad por la caída, señalando que habían practicado mucho para que todo saliera bien. Asimismo, señaló a George Neyra como culpable del bochornoso incidente. Ante ello, el profesional y experto en baile Julio Zevallos no dudó en refutarla, e indicar que los bailes y trucos se hacen en dúo, no solo es trabajo de uno.

“Para mi, tiene que haber un respeto. Los bailarines no son cargadores, se trata de una técnica y es lo que quiero que entiendan. Debe haber técnica y preparación entre ambos para hacer una buena cargada. Si tú lo tomas a mal, yo te pido disculpas porque a mi no me interesa pelearme, ni contigo ni con nadie porque yo elijo con quién pelearme. Segundo, yo no me voy a poner al nivel de nadie, yo respeto y estoy para aprender, porque sigo aprendiendo en la televisión después de 42 años que tengo en la televisión”, señaló en aquel momento, minutos después de haber tenido un intercambio de palabras con Giuliana Rengifo por defender su posición.

La caída de Giuliana Rengifo en El Gran Show. América TV

