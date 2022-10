Anthony Aranda se incomoda en vivo al ver la foto de Paula Manzanal en juego de ‘En Boca de Todos’

Anthony Aranda incómodo con ‘En Boca de Todos’ por recordarle a Paula Manzanal. (América TV)

¡Se incomodó! Anthony Aranda estuvo como invitado en el set de ‘En Boca de Todos’ y participó de una divertida secuencia donde tuvo que identificar quién era Melissa Paredes viendo fotos de algunas partes del cuerpo de diferentes mujeres. Sin embargo, nunca imaginó que pasaría un disgusto cuando se equivocó y apareció la imagen de su ex saliente Paula Manzanal.

Como se recuerda, el exchico reality y la influencer estuvieron en medio de la polémica cuando Magaly Medina difundió unos audios y mensajes que el bailarín le enviaba a la modelo días antes de su ampay con Melissa Paredes donde él le decía “Te quiero” y “Bebé”. Ante ello, el también coreógrafo señaló que solo fueron amigos y que todo lo estaría haciendo por dinero.

Todo comenzó cuando le pidieron a Anthony Aranda adivinar cuál era el ombligo de Melissa Paredes. El exintegrante de Esto es Guerra escogió la fotografía número tres sin pensar que se iba a equivocar y mucho menos que era el de Paula Manzanal. En ese momento, Maju Mantilla y Tula Rodríguez no pudieron ocultar su sorpresa mientras que el popular ‘Activador’ se mostró enojado y solo atinó a decir que fue una broma muy pesada.

Al ver su reacción, la exvedette quiso apaciguar la situación señalando que las fotos no son actuales: “Él ha pedido fotos actuales. El abdomen de Melissa no es igual al de hace un año como él lo conoció. Vamos a darle una segunda oportunidad”.

Aunque se pensó que no cometería otro error, Anthony Aranda se volvió a equivocar y está vez al confundir el derrier de su pareja con el de Paula Manzanal. Ante ello, el bailarín pidió acabar con la secuencia. “Ya no quiero jugar, no me gusta este juego la verdad”, exclamó y rápidamente Maju Mantilla acotó: “No, no te resientas Anthony. Por favor producción ayuden con este juego”.

Anthony Aranda se disgusta al ver fotos de Paula Manzanal. (Captura /Instagram)

Anthony Aranda habla del cumpleaños de la hija de Melissa Paredes

Durante su visita al magazine de América Televisión, Anthony Aranda fue consultado sobre la reciente fiesta de cumpleaños que le organizó Melissa Paredes y Rodrigo Cuba a su hija por sus cinco años y donde ambos se lucieron juntos muy sonrientes al lado de su primogénita.

El bailarín aseguró que la prioridad es ver a la pequeña feliz. “La pasamos en familia, fue un día especial, así que lo celebramos bonito y bien, todos felices (...) Yo creo que es una decisión muy familiar y cuando se toma las cosas con respeto y madurez, yo creo que los beneficiados son los niños. Entonces, por esa parte, todo está muy bien”.

Asimismo, evitó responder cuando fue la primera vez que él con su pareja y el futbolista con su enamorada se juntaron por primera vez, pero señaló que todos tienen el objetivo de hacer que la niña esté contenta. “Prefiero por respeto a la familia no dar muchos detalles, lo único que sí les puedo decir y de corazón es que hay una niña que está super feliz y eso es lo importante. Como dije, mientras estemos con el objetivo que ella sea feliz, yo creo que todos nosotros vamos a hacerlo”.

Anthony Aranda habla de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y su unión como padres. | América TV

