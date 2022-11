Ethel Pozo aclara por qué el bailarín de Giuliana Rengifo no saldrá este sábado en ‘El Gran Show’

George Neyra, bailarín de Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’ sorprendió al publicar un video donde indicaba que la producción le comunicó de un momento a otro que no saldría este sábado el programa. En este clip, el experto dejó ver que esta decisión se habría tomado luego de la caída que sufrió con la cantante. Sin embargo, Ethel Pozo se encargó de dar la explicación en ‘América Hoy’.

Lo que indicó Ethel Pozo, es que George Neyra no se habría presentado a los ensayos con Giuliana Rengifo este 1 de noviembre. Aunque lo llamaron en todo el día, el bailarín jamás apareció, y cuando contestó, indicó que había tomado algo y le dolía la cabeza.

Como se recuerda, el 1 de noviembre fue feriado, pero los ensayos entre bailarines y artistas se desarrollaron con normalidad.

“El día lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, indicó Ethel Pozo, aclarando que para la televisión no existe feriado.

Janet Barboza, por su parte, contó que la producción de ‘El Gran Show’ llamó muy preocupada hasta a la mamá del bailarín, pero no lograron ninguna respuesta sobre el profesional.

“Contestó tarde noche, no había dormido, había tomado algo”, siguió contando la hija de Gisela Valcárcel.

Ante ello, Julio Zevallos in tentó justificar a George Neyra, resaltando que tal vez estaba de gira o estaba muy molesto o incómodo por las acusaciones de las que fue presa en último lunes en ‘América Hoy’. Como se recuerda, las conductoras cuestionaron la caída del bailarín con Giuliana Rengifo, dejando entrever que podría haber sido a propósito, como parte de una estrategia de él para hacerse notar. Asimismo, le recordaron que también había hecho caer a Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia.

“George Neyra después de hablar a las 8:30 p.m. con equipo de producción, y le dijo que estaba agotado y cansado, subió un video”, dijo Ethel Pozo, quien no estuvo de acuerdo con Julio Zevallos.

Por su parte, Edson Dávila no defendió a su amigo y colega, pues considera que George Neyra cometió un error al no ir a los ensayos. El popular Giselo indicó que muchas veces estando enfermo, él fue a practicar las coreografías para ‘El Gran Show’ porque era su responsabilidad.

Julio Zevallos lanza dado a Giuliana Rengifo

Este miércoles 2 de noviembre, Julio Zevallos celebró 63 años de edad. A través de un enlace con ‘América Hoy’, el profesional agradeció a la vida por darle la oportunidad de dedicarse a lo que más le gusta, el baile. Es ahí donde envió un claro mensaje a Giuliana Zevallos, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras el último lunes 31 de octubre, donde la bailarina no toleró las críticas del maestro.

El productor y coreógrafo señaló que su trayectoria de 42 años en la carrera hace que sus opiniones pesen. “De alguna manera, con mucho respeto, me puedo sentar a dar mi opinión, y si hay personas que se molestan, la verdad, yo creo que si están en televisión, hay que estar preparado para esto”.

“Si no, no estés, así de fácil”, lo respaldó Janet Barboza.

Dicho esto, el programa siguió opinando sobre la performance de Giuliana Rengifo. Esta vez, con Carlos Cacho en la mesa de jurado. “Básica y pesada”, así calificó el maquillador a la cantante, “por no tener movimientos ligeros. Se nota que es insegura, no termina de hacer el cuadro, todo lo hace rapidito, fuera de ritmo. Muy desorejada también”.

Julio Zevallos, por su parte, indicó que estaba de acuerdo con Carlos Cacho. “La verdad, con todo respeto, la presentación estaba fuera de tiempo. La ligereza de una persona es importante y ella no es ligera”, indicó.

