Allison Pastor se casará por la iglesia con Erick Elera: “A fines de este año o a inicios del 2023” | ENTREVISTA

Fue parte de ‘Esto es Guerra’ pero tuvo que retirarse por una lesión pese a ser una de las mejores, también estuvo en ‘Reinas del Show’ pero un disgusto la llevó a renunciar en vivo. Allison Pastor ha pasado por más de una etapa en la televisión, sin embargo ha decidido abrirse paso como empresaria, cumpliendo el sueño de tener su propio gimnasio.

Allison Pastor brindó una entrevista a Infobae, donde da detalles de este emprendimiento que reúne lo que más ama, el deporte y el color rosa. Además, confesó que quiere agrandar la familia con el cantante y actor Erick Elera, el popular ‘Joel Gonzales’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’, y que incluso ya tienen planes de matrimonio religioso.

Allison, cumpliste tu sueño de tener tu propio gimnasio para mujeres

Bien. Son cuatro meses de un sueño cumplido, Pink Power Gym es algo que siempre he querido, y poco a poco y cada mes que pasa está dando frutos, así que yo feliz y con la idea de abrir más gimnasios en todo el Perú.

Eres amante del rosado y aficionada a los deportes, es tu esencia en el gimnasio

Es toda mi esencia. Los que me conocen, dicen: ‘entro y esto es Allison’. El rosado, el deporte, el tema de enseñar a las mujeres a cuidarse, a hacer deporte por salud, por sentirnos bien, por darnos un tiempo para nosotras. Esa es la idea de mi propuesta, un ambiente solo para mujeres para que conversen, entrenen en confianza.

Lo has convertido en exclusivo...

Sí, este gimnasio es exclusivo solo para mujeres. Tengo clientas que me dicen acá sí me siento tranquila, segura. Las entrenadoras son mujeres, hay mas confianza. Esa es la idea que se sientan en un ambiente seguro, que tengan la libertad de hacernos amigas con la entrenadora. Decir que es lo que quieren conseguir, hay esa confianza entre mujeres y es más fácil y más divertida la rutina de entrenamiento.

¿Y tú también entrenas allí?

Claro, yo estoy todos los días. Voy en las noches a atender a mis clientas y a quienes tengo personalizado.

¿Cómo se ha comportado Erick Elera con este nuevo reto?

Si no fuera por él, por la confianza que me da él de emprender, de hacer las cosas bien, no hubiese estado con el gimnasio. Erick también me motivó a abrir el gimnasio. Yo quería hacerlo hace tiempo. Siempre lo tenía en duda, pero con el apoyo de él lo hice, así que estoy agradecida con mi esposo.

¿Desde hace cuánto lo venías postergando?

Desde el inicio de la pandemia. Yo tenía antes mi negocio Chic Lady de micropigmentación con extensiones de pestañas, llegó la pandemia y tuvimos que cerrar. Pero la idea era crear un Spa e involucrar a Pink Power Gym. Era un centro de Spa, gimnasio, todo referente a la mujer y es uno de los proyectos que quiero realizar, Pink Power ya empezó y la idea que esto sea algo grande.

Trabajas mucho y ¿cómo te divides en tu labor como madre?

Mi hijo está todo el día conmigo. Tengo mi hermana que me apoya, cuando no quiere ir se queda en casa, pero mayormente está en el gimnasio, el único hombrecito que está ahí. Mi hijito está conmigo, con su papá, él nos acompaña a nuestros trabajos. Tenemos la bendición de que pueda estar con nosotros. Trato de estar con él y a la par con el trabajo.

¿Qué te dice cuando te ve trabajar?

Él también trabaja ahí (risas). Vienen las clientas y las recibe las saluda, las piropea, las convence, él es todo un vendedor. Él sabe que yo amo el rosado y quiere abrir un gimnasio azul para hombres.

¿Qué pasó con ‘Esto es Guerra’, ya no regresaste después de tu lesión?

Fue una experiencia muy bonita. Me encanta el deporte y estar en la competencia, con la adrenalina del momento, como toda deportista le gusta ganar y dar el 100%. Yo cambié mi rutina de entrenamiento para el programa, para tener más habilidades para el programa. Pero una lesión en mi rodilla, me rompí los ligamentos, tuve que operarme y me obligó a retirarme de ‘Esto es Guerra’.

¿Tienes pensado volver a EEG?

Siento que es un capítulo cerrado por el tema de que la lesión que tengo y los juegos que se hacen ahí y la velocidad, creo que es arriesgar nuevamente mi salud. Ahorita enfocarme en mi rehabilitación, porque hasta ahorita no puedo tocar mis máquinas del gimnasio, no puedo entrenar. La idea es rehabilitarme rápido, al parecer el otro mes me dan de alta para poder empezar a hacer actividad física y enfocarme a eso a recuperarme y poder hacer mi contenido deportivo y entrenar con mis clientas.

Le cierras la puerta a los realitys, entonces..

Así es, ya es descartado regresar al programa porque existe el temor también de que pueda pasar otra lesión, prefiero dedicarme a mis proyectos y al deporte.

Estuviste en el ojo de la tormenta por tu renuncia en ‘Reinas del Show’, ¿cuál es tu posición ahora?

Yo soy de las personas que se compromete al 100%, yo cuando estuve en ‘Reinas del Show’, ensayaba creo que 17 horas diarias. Ensayaba todo el día porque no soy bailarina profesional y lo que se reflejaba en la pista era mi propio esfuerzo, mi sacrificio de ensayar todos los días. Ahí sí no veía tanto a Lucas (su hijo), ni tanto a Erick porque estaba metida en La Academia ensayando.

Mostraste tu carácter fuertes frente a cámaras...

Que pasen estas cosas injustas cuando uno se sacrifica, es incómodo y no lo toleré, por eso es que preferí retirarme de ahí. Ya para que dar más si es que al final era por la puras. Ya no valía la pena, tanto sacrificio por las puras.

¿Por qué aceptaste participar en ‘Esto es Bacán’?

Me llamaron y les dije que no podía competir. Me dijeron que era para ayuda social, me explicaron que era sencillo y les dije que si era así estaba encantada y feliz de poder participar y ayudar a personas que más lo necesitan, que es un bonito fin. La gente se divierte viendo las competencias y de paso ayudamos a otras personas, eso me pareció súper chévere. Espero que les vaya súper bien para que sigan creciendo y sigan ayudando a personas que lo necesiten.

¿Descartas tu regreso a la televisión?

No. Me gustaría abrir un formato que tenga que ver con el deporte, la salud, la mujer y todo lo que tiene que ver. Sería bonito. No pienso irme de la televisión de lleno, todo lo contrario, me gusta estar ahí presente, porque siento que cada vez que salgo hay chicas que me escriben que les gusta lo que hago, que las inspiro a entrenar a ser mamás jóvenes y me doy tiempo como mujer, como esposa, como mamá. No descarto la posibilidad de regresar, pero a reality creo que ya no.

El 31 de agosto cumpliste 3 años de casada con Erick Elera, ¿cómo la pasaron?

Sí, ya 3 años de casados y vamos a cumplir 6 años de relación en noviembre. Cuando empezamos la gente decía que no íbamos a durar, pero acá estamos. La pasamos bonito, él grabó hasta tarde, yo estuve con mi gimnasio y coincidimos, nos alistamos, dejamos a los niños con mi hermana y nos escapamos a cenar, a tomar un vinito a festejar tranquilo.

Han demostrado que la diferencia de edad es un prejuicio en las relaciones...

Exacto. Yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho la diferencia de edad, nos complementamos en sí. Erick tiene 38, pero tiene el alma de un niño y no parece de su edad. Por tema de edad, ni se nota, pero sí nos hemos complementado muy bien. Más que esposo, somos amigos, nos bromeamos, eso ayuda bastante a la relación.

¿Cómo nació tu relación con Erick Elera?

Es súper loco. Nosotros nos conocimos hace varios años atrás, pero todo el día de mi cumpleaños que lo invité ahí empezó todo, empezamos a salir, de la nada nos fuimos de viaje y ya no nos quisimos separar, primera vez que me iba de mi casa a convivir con alguien. Pero toda rebelde me fui y a los meses llegó Lucas y después esperamos un año para casamos. Lo menos esperado y lo loco resulta ser muy bonito.

¿Y vivir con Erick es como vivir con Joel Gonzales?

Jajaja, no por completo . Tiene su alma escondida de Joel, por ratos le salen sus ‘joeladas’ como yo le digo, pero él es una persona realmente graciosa, pero también es renegón, es recontra renegón. Le digo: ‘si la gente supiera lo renegón que eres’. Es una persona hogareña, es tranquilo, le gusta estar con la familia, no le gusta ir a fiestas. Es mitad Erick y mitad Joel.

Con la pequeña Flavia, hija de Erick, son una familia. ¿Cómo se llevan los hermanos?

Ella siempre viene en junio y se queda con nosotros hasta setiembre que son sus vacaciones de Estados Unidos. Flavia se ha acostumbrado a ese ritmo de quizá no vernos tanto pero luego viene y se queda meses con nosotros. Comparte con Lucas que es su hermano y nosotros les decimos que son hermanos y tienen que amarse estén donde estén.

¿Cuál crees que es la clave de una relación sólida?

Yo creo que lo primordial es el respeto hacia la pareja y la confianza. Si no hay eso, olvídate la relación va a ser muy tóxica.

¿Perdonarías una infidelidad?

No. Erick ya sabe, él la tiene clarísima. Yo no, una y chau. Así de simple. Yo creo que soy de las personas que le gusta respetar mucho a los otros. El respeto y la lealtad ante todo esa es la base de nosotros hasta ahora. Y Erick la tiene bien clara, cuando yo le digo eso, él me dice yo ya estoy más amenazado, le digo estás advertido no amenazado (risas).

¿Tienen planes de agrandar la familia?

Sí, Erick me molesta todos los días. Sí, la idea es agrandar la familia, pero por ahora no. Ahorita recién estoy en mi proyecto, estoy con lo de mi empresa, quiero que esto crezca, que de frutos se consolide bien y abrir más puntos, y ahí pensar nuevamente en buscar a la mujercita.

¿Matrimonio religioso?

Sí, en nuestros planes está casarnos en religioso. Nos hemos casado civil y estamos pensando a ver si fin de año o el otro año hacemos nuestra boda religiosa. Ya con Lucas y Flavia más grandes.

¿Existe la posibilidad de que saques un gimnasio para hombres?

Mis papás tienen gimnasios también, por eso me nace la idea. Porque desde que tengo uso de razón mi papá tiene su escuela de karate y tiene su gimnasio. Prontito vamos a abrir un gimnasio unisex, un Power Gym.

El gimnasio de Allison Pastor se encuentra ubicado en el cruce de las avenidas Guardia Civil Sur y Don Francisco, en el segundo piso.

