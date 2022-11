Bailarín de Giuliana Rengifo asegura que está mal de salud y por eso faltó a los ensayos de ‘El Gran Show’

George Neyra, bailarín de Giuliana Rengifo asegura que está mal de salud. Tiktok

George Neyra, el bailarín de Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’, nuevamente usó sus redes sociales para referirse a los motivos que no le permitieron acudir a los ensayos de baile, el día martes 1 de noviembre en los estudios de América Televisión.

El coreógrafo grabó un video, donde se le puede ver con un semblante demacrado. Neyra contó que se encuentra atravesando un cuadro de estrés muy severo y que por ese motivo no pudo acudir al trabajo del programa de Gisela Valcárcel.

“Buenos días, hago este video para agradecer los mensajes que vengo recibiendo y sus muestras de apoyo. No estoy bien, vengo recuperándome de un estrés muy fuerte, pensé que lo podía tolerar pero esto se ha complicado un poco”, inició su pronunciamiento.

Luego, George Neyra se comprometió en ir a las oficinas de GV Producciones para entregarles sus certificados médicos que demuestran, que realmente está mal de salud. “Me pondré en contacto con producción y me presentaré para entregarles mis documentos que certifica que estoy mal. Gracias a todos”, terminó su mensaje.

Sin embargo, antes de grabar ese pronunciamiento, compartió varias historias en su Instagram, donde se le puede ver bailar con otras parejas de baile, entre ellas Brenda Carvalho y Yahaira Plasencia.

En los pequeños clips resalta que ellas “son verdaderas artistas y existe una conexión que se nota” entre ellos y esto permite hacer varias acrobacias en el aire, dando entender que sería Giuliana Rengifo la que no podría realizarlas.

George Neyra, bailarín de Giuliana Rengifo asegura que está mal de salud. Instagram.

¿Por qué suspendieron a George Neyra?

Ethel Pozo reveló en su programa de ‘América Hoy’, el pasado miércoles 2 de noviembre, que el bailarín no llegó a la academia el día feriado para sus ensayos, incluso preocupó a muchos de sus compañeros por su ausencia.

“El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció,” expresó la presentadora de televisión.

Tras ello, agregó que fue muy tarde que lo ubicaron y que allí, él indicó que no había logrado descansar y que por eso no llegó a su horario de trabajo.

Ethel Pozo explica qué pasó con George Neyra, bailarín de Giuliana Rengifo. América Hoy

Ante las declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel, Neyra usó sus plataformas digitales para pronunciarse y señalar que quedó muy sorprendido por la decisión que tomó la producción con respecto a su ausencia.

“Hago este video porque recibí una noticia que me saca de cuadros, la verdad. Ya no voy a estar este sábado en la gala de ‘El Gran Show’, para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado, pues, no, no voy a estar”, comentó al inicio.

Incluso, señaló que espera que la producción explique cuáles son los motivos este sábado en vivo. Sin embargo, deja entrever que tiene mucho por hablar, pero que esperará el tiempo preciso para dar su descargo.

“Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, la sabrán explicar este sábado en vivo. La verdad, yo tengo mucho más que decir, mucho más que hablar, pero por el momento, prefiero quedarme callado. Bueno”, sentenció.

Bailarín de Giuliana Rengifo anuncia que fue retirado de ‘El Gran Show’. | TikTok

