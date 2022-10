Giuliana Rengifo discutió en vivo con Julio Zevallos y Franco Benza: expertos criticaron su baile en EGS

Giuliana Rengifo protagoniza pelea con Julio Zevallos. América TV

Giuliana Rengifo protagonizó este lunes 31 de octubre dos fuertes enfrentamientos, primero con el exdirector de ‘La Academia’ de ‘El Gran Show’, Franco Benza, y después con Julio Zevallos, productor televisivo y experto coreógrafo. Los profesionales fueron invitados al programa ‘América Hoy’ para opinar sobre los últimos bailes que presentaron los integrantes del programa de Gisela Valcárcel.

‘América Hoy’ acostumbra invitar a un personaje de ‘El Gran Show’ para hablar sobre su performance. En esta ocasión fue Giuliana Rengifo. Sin embargo, lo que nunca imaginó la producción, y mucho menos el público, es que sería testigo de un fuerte intercambio de palabras entre los dos expertos y la cantante de cumbia.

Franco Benza fue el primero que dio su apreciación. Según él, la presentación de Giuliana no fue asombrosa ni diferente como lo esperada, teniendo en cuenta que era artista. Incluso, indicó que al verla bailar, pareciera que aún estaba ensayando, estas palabras enojaron mucho a la cumbiambera.

“Yo no me voy a quedar callada. mis respetos para ti, muy bonito empezaste, pero yo ensayo en la academia, no es fácil lo que hago, son más de 25 años de carrera. En verdad no sé cómo te llamas, no sé tu nombre”, indicó Giuliana, causando sorpresa en los presentes.

Después de saber que el nombre del experto era Franco Benza, la cantante prosiguió: “Franquito hermoso, te invito - con todo respeto- para que vayas a la academia y veas cómo me saco la mi... Si bien es cierto lo mío no es el baile, lo estoy intentando. Si no te gustó a ti, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero te invito a que entres a la página de YouTube del programa en vivo para que veas los comentarios de toda la gente que me apoyó”.

Janet Barboza tuvo que interrumpir a la cantante para que le dejara hablar al director artístico, quien de inmediato se presentó como profesional. Dicho esto, le aclaró que esto no se trata de él, sino de ella.

“Tú eres un ícono de la cumbia, pero me gustaría que nuestra conversación sea de una manera mucho más alturada, yo no estoy acostumbrado a este nivel de conversación, creo que hay una gran diferencia en ser sincera y ser grosera. En otros programas te han hecho mucho daño pero acá no es”, indicó.

Giuliana Rengifo continuó aclarando que lo que más le importa es lo que opina el público que va a sus conciertos. “Tú no vas a mis shows”, le dijo a Franco Benza mientras lo señalaba. “El jurado sí importa, Giuliana”, dijo mucho más seria Janet Barboza.

Giuliana Rengifo se pelea en vivo con Julio Zevallos y Franco Benza. América Hoy

Giuliana Rengifo se enfrenta con Julio Zevallos

Julio Zevallos, productor y experto en coreografías, coincidió con Franco Benza e indicó que no le gustó la puesta en escena que presentó Giuliana Rengifo el pasado sábado 29 de octubre. Asimismo, le indicó a la cantante que una vez que un artista acepta ser parte de un concurso, pese a los años que tenga de carrera, debe respetar la crítica de una jurado.

En otro momento, se refirió a la caída que protagonizó con su bailarín, resaltando que el trabajo debe ser en conjunto, que su compañero no es ningún cargador. Es ahí cuando Giuliana Rengifo le recordó la vez que se refirió a ella como un camión. “¿Tú crees que yo soy un camión?”, le preguntó.

“No es que crea, sino que creo que estabas bien subida de peso”, aclaró Zevallos. “Bueno bien no, estaba un poquito en carnes, la televisión te sube 8 o 5 kilos más. Ojo, la gente que me ve en persona me dice que no estoy gorda”, acotó la cantante.

Con el fin de defenderse, Julio Zevallos remarcó que la expresión fue que un bailarín no es un cargado de camiones, y que sí estas palabras le ofendieron, le pedía disculpas. Sin embargo, su intención es que se entienda qué es lo que quiso decir.

“Otro que viene y se lava las manos, no es así Julio, las cosas se dicen directamente”, respondió participante de ‘El Gran Show’.

“Yo no soy camión Julio, soy un ser humano, una mujer, y si bien es cierto estaba en mis carnes, no me voy a callar porque me están ofendiendo, hay que tener mucho cuidado en televisión con lo que se dice”, continuó.

Al no poder tomar la palabra para defenderse ante una furiosa Giuliana, Julio optó por retirarse del programa. Después de la insistencia de la producción y de las propias conductoras, el coreógrafo regresó para aclarar que él siempre defenderá el baile.

“Para mi, tiene que haber un respeto. Los bailarines no son cargadores, se trata de una técnica y es lo que quiero que entiendan. Debe haber técnica y preparación entre ambos para hacer una buena cargada. Si tú lo tomas a mal, yo te pido disculpas porque a mi no me interesa pelearme, ni contigo ni con nadie porque yo elijo con quién pelearme. Segundo, yo no me voy a poner al nivel de nadie, yo respeto y estoy para aprender, porque sigo aprendiendo en la televisión después de 42 años que tengo en la televisión”, dijo bastante serio.

La caída de Giuliana Rengifo en El Gran Show. América Hoy

