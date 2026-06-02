Perú

Asesinan a balazos a hombre frente a un colegio tras secuestrarlo en Carabayllo

La víctima fue hallada sin vida y con varios disparos en Villa Esperanza, donde testigos reportaron que dos atacantes lo abandonaron en la vía pública tras llevarlo en un vehículo

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Un hombre de 32 años, identificado como Wilmer Abel Samamé Lazábal, fue brutalmente asesinado en el distrito de Carabayllo. Según testigos, la víctima fue llevada al lugar en una camioneta oscura, de donde descendieron dos sujetos que le dispararon y abandonaron la escena.| América Noticias

En la noche del lunes 1 de junio, la Policía halló el cuerpo sin vida de Wilmer Abel Samame Olasábal en la calle Primero de Mayo del asentamiento Villa Esperanza, en Carabayllo. Según los agentes, en la escena se encontraron cinco casquillos de bala y la víctima, de treinta y dos años, fue identificada por personal policial.

Testigos informaron que Wilmer Samame llegó al lugar en una camioneta oscura acompañado por dos hombres. Estos sujetos lo obligaron a bajar del vehículo, le dispararon y abandonaron el sitio de inmediato. Vecinos de la zona aseguraron que la víctima no residía en esa localidad.

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Al lugar acudieron peritos y agentes de la División de Investigación Criminal (Dipincri) para recabar pruebas e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades continúan buscando pistas que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

La policía investiga el asesinato de un hombre en Carabayllo | América Noticias
La policía investiga el asesinato de un hombre en Carabayllo | América Noticias

Otro crimen en SMP

El cuerpo de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida fue encontrado sin vida en las inmediaciones del parque Las Magnolias, ubicado en la calle Las Acacias del distrito de San Martín de Porres. De acuerdo con la Policía Nacional, la víctima falleció sobre la vía pública tras bajar de un vehículo particular que abandonó la escena.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que la puerta trasera de una camioneta se abrió y el conductor descendió para dirigirse a la parte posterior. En ese momento, el pasajero salió del automóvil, tras lo cual el chofer cerró la puerta, volvió a su unidad y se retiró. Fuentes oficiales detallaron que el ciudadano parecía desorientado y presentaba signos de inestabilidad física antes de desplomarse sobre el pavimento.

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La policía investiga el asesinato de un hombre en SMP| América Noticias
La policía investiga el asesinato de un hombre en SMP| América Noticias

Horas después del incidente, efectivos de la comisaría de Sol de Oro llegaron al parque Las Magnolias y acordonaron el perímetro de la calle Las Acacias para iniciar las diligencias de investigación. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del ciudadano en este espacio público.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuito por los siguientes medios en caso de emergencia:

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias policiales durante todo el día a través de la línea 105. Esta vía permite reportar hechos delictivos, solicitar presencia policial inmediata y recibir orientación ante situaciones de riesgo en cualquier parte del país.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispone de la línea 100 para brindar atención y orientación especializada en casos de violencia familiar, violencia sexual y trata de personas. El servicio es confidencial y gratuito para toda la ciudadanía.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) proporcionan asesoría legal, psicológica y social gratuita a víctimas de violencia. Estos centros funcionan en distintas regiones y permiten el acceso a apoyo integral para quienes enfrentan situaciones de riesgo.

Los servicios de serenazgo local en cada municipio cuentan con centrales de emergencias para reportar incidentes en la vía pública o situaciones sospechosas. Los ciudadanos pueden comunicarse con el serenazgo de su distrito para solicitar intervención rápida y resguardo preventivo.

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