Figura de Perú Sub 17 fichó por Atlético Atenea y jugaría la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Valentina Valera se destacó como la revelación de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17. Con 15 años, la jugadora loretana fue elegida como la mejor punta del torneo, donde Perú obtuvo la medalla de bronce tras superar a Canadá en el encuentro por el tercer puesto.

En días recientes, Valera sumó un nuevo logro: fue anunciada como refuerzo de Atlético Atenea. La capitana de la selección peruana Sub 17 podría debutar en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 con su nuevo equipo.

“La mejor punta ahora viste los colores de Atenea. Felicitamos a Valentina Valera por ser reconocida como Mejor Punta de la Copa Panamericana Femenina U17. La mejor punta del torneo se suma a nuestra familia para continuar su crecimiento y desarrollo deportivo. ¡Bienvenida a Atenea, Valentina!“, publicó el club.

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Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron premiadas como las mejores atacantes de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Atlético Atenea mantiene su apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos. En su momento incorporó a Ariana Vásquez, quien destacó en la selección peruana durante el Mundial Sub 17 tras no contar con oportunidades en la Universidad San Martín. Ahora, el club suma a Valentina Valera a su plantel.

La contribución de Atenea a la selección peruana en la Copa Panamericana Sub 17 no se limita a Valera. El club también aportó a Lorena Góngora, quien se desempeñó como asistente técnica de Marcelo Bencardino durante el torneo, además de otra jugadora e integrante del staff.

Atenea resaltó este vínculo a través de una publicación: “Celebramos con orgullo el tercer lugar obtenido por la Selección Peruana en la Copa Panamericana Femenina U17. Felicitamos a Lorena Góngora, primer asistente técnica, y a Álvaro Palacios, preparador físico del staff nacional, por ser parte de este logro para nuestro país”.

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El mensaje continuó: “También reconocemos a Marcela Manrique, capitana de la selección peruana y formada en nuestra cantera, así como a Nahir Cueva y Valentina Valera, quienes representaron al Perú con talento, entrega y compromiso durante toda la competencia. Felicitaciones por este logro. Nos enorgullece acompañarlas en su crecimiento y seguir construyendo juntos su camino deportivo”.

Atlético Atenea aportó a la selección peruana de vóley para la obtención de la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 17.

Los movimientos de Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Atlético Atenea finalizó en la quinta posición durante su segunda participación en la Liga Peruana de Vóley, logrando así su mejor resultado histórico. De cara a la próxima temporada, el club apunta a meterse en el podio y consolidarse entre los tres primeros del torneo.

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Para alcanzar ese objetivo, la directiva decidió asegurar la base del equipo. El primer paso fue confirmar la continuidad de la entrenadora Lorena Góngora, quien había despertado el interés de otros clubes tras su buen rendimiento.

En ese mismo sentido, Atenea renovó con su principal carta ofensiva, la argentina Nicole Pérez. Tras superar los 500 puntos en la temporada pasada y recibir propuestas de equipos como Alianza Lima, la ‘Wacha’ optó por seguir en el club, motivada por el proyecto deportivo y su relación profesional con Góngora.

Ale Villarán hizo inesperado comentario sobre el mercado de pases. Créditos: La Roro Network / Tik Tok.

También continuará la central venezolana Isabel Fernández, junto a las peruanas María José Rodríguez, Bárbara Agresott y Thaisa Mc Leod, quienes permanecerán en el equipo.

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En cuanto a refuerzos, la institución anunció hasta ahora la llegada de la líbero nacional Almendra Escobedo, proveniente de Rebaza Acosta, y de la opuesta argentina Nayla Da Silva, quien tuvo una destacada actuación en Olva Latino.

El equipo, a su vez, tendrá algunas bajas. La colombiana Manuela Sierra no seguirá en el plantel y las líberos Hillary Palma y Reyshel Zea tampoco continuarán en el club. Con estos cambios, Atlético Atenea busca potenciar su plantel y dar un salto de calidad en la próxima temporada.