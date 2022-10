Melissa Paredes felicitó a Gisela Valcárcel por su aniversario: “la única Reina de la televisión”

Composición: Infobae Perú.

En el programa de ‘El Gran Show’ emitido el último sábado 29 de octubre, Gisela Valcárcel recordó sus inicios en la conducción de su primer programa en televisión. La popular ‘Señito’ está cumpliendo 35 años de su carrera en la televisión y recibió un saludo por parte de Melissa Paredes.

La actriz aprovechó su entrada a la pista de baile del reality para elogiar a la conductora del programa. Las palabras de Melissa Paredes fueron aplaudidas y aceptadas por los presentes en el set de América Televisión.

“¡Felicitarte por tus 35 años, ¡Eres la reina de la TV peruana, le duela a quién le duela!”, expresó la figura del espectáculo momentos después de que Valcárcel elogiara a Norka por vestirla “cuando nadie apostaba por una vedette”.

La conductora Gisela Valcárcel rápidamente agradeció las palabras de la ex de Rodrigo Cuba y volvió a afirmar que identifica un poco su historia personal con la de ella.

“Como a ti me ha pasado muchísimas cosas, 35 años después me quedó con los lindos momentos. Tú has sufrido agresiones verbales, has sufrido el que te tiren daros por todos lados. Ahí me veo reflejada en ti”, le respondió Gisela.

Janet Barboza se une al elogio de Melissa Paredes

Tras escuchar las palabras de Melissa Paredes, la popular ‘Rulitos’ no dudó en sumarse a las felicitaciones a la dueña de la productora GV y reafirmar que es una gran empresaria por lo que se merece la corona de la televisión en el Perú.

“Es verdad que en la televisión peruana encontramos a muchas mujeres que son un ejemplo a seguir, que son fabulosas y tiene muchísima experiencia, pero también es verdad que hay una mujer que tiene 35 años en la televisión, siendo dueña de su propia productora, dándole trabajo a talentos peruanos y además eres una gran empresaria ¡Eres una estrella y la única reina de la TV peruana!”, expresó Barboza.

En las redes sociales, usuarios no pudieron evitar tomar las declaraciones de las figuras del show y espectáculo como una clara indirecta a Magaly Medina quien también celebró sus 25 años de carrera en la televisión. Como se sabe, tanto Janet Barboza como Melissa Paredes tuvieron, en diferentes momentos, enfrentamientos con la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’.

Magaly Medina de aniversario

La periodista celebró sus 25 años en la televisión en una lujosa fiesta que tuvo lugar en una hacienda en Pachacamac. En dicho evento que dio inicio al medio día del sábado 29 de octubre, los invitados asistieron con una vestimenta elegante.

Según las imágenes que se difundieron en redes sociales, varios invitados, entre ellos los ‘urracos’, personal de producción, y familiares y amistades de la conductora, disfrutaron de una lujosa mesa de bocaditos, músicos y una vistosa decoración con la palabra ‘Magaly’.

