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Pablo Guede sorprendió con multa a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Alianza Lima: “Los niñitos se peleaban en lugar de jugar”

El entrenador argentino confesó que reprendió a ambos futbolistas tras un partido del Torneo Apertura por caer en la provocación del rival y que les costó un castigo económico

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Pablo Guede imitó a Paolo Guerrero recordando cuando le llamó la atención en pleno partido de Alianza Lima. YouTube

La gestión de Pablo Guede al frente de Alianza Lima sigue en boca de todos tras la consagración en el Torneo Apertura 2026. El técnico argentino llevó al club de menos a más, forjando un equipo competitivo a partir de una intensidad innegociable y una disciplina estricta que se reflejó tanto en el campo como fuera de él.

Uno de los episodios más comentados de la temporada ocurrió en la fecha 8, luego del duelo ante Juan Pablo II en Matute. Aquella tarde, Paolo Guerrero y Luis Advíncula cayeron en la provocación de los rivales, quienes recurrieron a todo tipo de artimañas para desestabilizarlos. Guede detectó de inmediato el riesgo de perder el control y no dudó en intervenir con un llamado de atención que terminó en sanción económica para ambos futbolistas.

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El ‘nenito’ (Guerrero) estaba fastidioso porque le estaban pegando. Lo peñizcaban, le pegaban trompadas, le tiraban del pelo y estaba fastidoso y va el ‘amiguito’ (Luis Advíncula), va el señor como seguridad y luego llega Mateo Antoni de 22 añitos, se hace el valiente y empuja a uno, ¿y quién queda en evidencia? Mateo", confesó el entrenador argentino para el programa de YouTube, MVP.

Al percatarse de que la expulsión era inminente, Guede relató su diálogo con el ‘Depredador’: “En eso me doy cuenta que lo van a echar y le digo a Palo ‘ven, ven... Si te echan te’…, ‘no profe que me están pegando..’, le digo ‘cerrá el cu... y escúchame’ y me dice ‘no profe’, y le digo, ‘¿qué quieres que no te peguen?’ y me seguía discutiendo. Y le digo ‘me rompes las pelotas y te saco, te saco ahora mismo. No me rompás las pelotas. Te saco ahora mismo’ y cuando le dije te saco me dice ‘está bien ‘profe’, está bien’”.

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Esto porque el delantero viene quejándose de la marca personal de Paolo Fuentes - Crédito: L1MAX.

La consecuencia inmediata fue una multa para Paolo Guerrero y Luis Advíncula. Ahí Pablo Guede fue directo: “Con Juan Pablo II jugamos 4 minutos 30 segundos nomás, el partido fue muy parado, ¿por culpa de quién? De los niñitos que se peleaban con todo en lugar de jugar. Agarré y les dije ‘por culpa tuya y tuya tuvimos menos situaciones de gol, tanto y tanto (de multa)’. ¿Pagaron? Ahí me ganaron porque al otro día les dije ‘¡La multa!’, y la pagaron al otro día: llegaron y pagaron".

La lección fue aceptada por los jugadores y reconocida con humor en sus declaraciones posteriores. Guerrero admitió: “¿Dolió pagar la multa? Sí, siempre duele (risas)”. Advíncula lo secundó: “A él (Paolo) no le dolió, a mí sí”.

Pablo Guede dio detalles del llamado de atención a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Alianza Lima.
Pablo Guede dio detalles del llamado de atención a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Alianza Lima.

El efusivo abrazo de Paolo Guerrero y Pablo Guede tras ganar el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima

El desenlace de la campaña trajo consigo una imagen que sintetizó el vínculo entre capitán y entrenador. Tras la victoria por 3-0 ante Los Chankas en Matute que selló el Torneo Apertura, Pablo Guede y Paolo Guerrero se fundieron en un abrazo efusivo, celebrado por todo el plantel y la hinchada.

El técnico ‘gaucho’ no escatimó elogios para el veterano delantero, a quien definió sin rodeos: “Es el mejor, el número 1”. Guede valoró no solo los goles y el liderazgo, sino también la entrega táctica del ‘Depredador’ en momentos determinantes. “Hoy me defendió de extremo izquierdo, 42 años, humildad, trabajo”, subrayó el DT argentino, resaltando el compromiso del goleador para asumir roles fuera de su habitual zona de ataque.

La confianza de entrenador a atacante fue total durante el Apertura. Y es que Guede optó siempre por Guerrero como titular, incluso por encima de refuerzos como Federico Girotti. Guerrero respondió con cuatro goles en 15 partidos oficiales, pero su aporte fue mucho más allá de las estadísticas: lideró al grupo en los momentos clave y fortaleció la unión interna.

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