Giuliana Rengifo le aclaró a Magaly Medina que no aceptó viaje de notario pucallpino: “¡Ya suéltame!”

Magaly Medina no suelta a Giuliana Rengifo y la volvió a mencionar cuando emitió un informe en su programa ‘Magaly Tv: La firme’, donde se daba a conocer que el notario con el que fue ampayado semanas atrás, se fue de viaje a Europa con una joven que es su trabajadora en Pucallpa.

La popular ‘Urraca’ no pudo evitar mencionar que la cumbiambera habría vuelto a fracasar en el amor, pues el abogado prefirió a otra mujer antes que a la cantante para rehacer su vida, por lo que señaló que la competidora de ‘El Gran Show’ sigue soltera porque todos la rechazan finalmente.

“La cumbiambera dice que está soltera, pero no es que esté soltera, es que la ‘chotearon’, la dejaron de lado. El notario prefirió llevarse a Venecia, Paris y Milán a su amiga”, dijo Magaly Medina de manera bastante sarcástica.

Las palabras de la polémica periodista no fueron del agrado de Giuliana Rengifo, quien decidió salir al frente para responderle a la figura de ATV, dejando en claro que ella rechazó la invitación que le realizó el notario pucallpino en su momento.

De acuerdo a la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la exintegrante de Alma Bella no quiso viajar al lado de Paul Pineda debido a los compromisos laborales que tiene en nuestro país, por lo que se quedó trabajando, mientras que él prefirió irse con otra mujer.

“A mí nadie me chotea, dizque periodista, y yo trabajo. No tengo tiempo para invitación de viajes, aunque me lo propuso muchas veces y yo no acepté. Tengo prioridades”, fue el comentario que realizó Giuliana Rengifo.

Como se recuerda, la cantante de cumbia mantiene un enfrentamiento mediático con Magaly Medina desde que ella reveló que tuvo un fugaz romance con el notario Alfredo Zambrano, hoy esposo de la conductora de televisión.

Aunque la relación fue hace casi seis años atrás, cuando la ‘Urraca’ y el abogado se separaron durante ocho meses, la información que dio la cumbiambera no habría sido del agrado de la periodista, quien cada vez que puede le manda una indirecta a la participante de ‘El Gran Show’.

Giuliana Rengifo se molesta con Gisela Valcárcel

A Giuliana Rengifo no le gustó para nada los comentarios que tuvo Gisela Valcárcel acerca del beso que se dio con Paul Pineda hace unas semanas atrás, pues la ‘Señito’ señaló que a ella no le gustaría protagonizar un episodio similar al de la cumbiambera, en la que besa a otra persona y luego no tener contacto con ella.

“¿En qué tiempo estás, Gisela? Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. Fue un gusto, pasó un beso, pero nada másEstoy soltera, Gisela. Estoy soltera, sin compromiso. Feliz. Yo siempre dije que éramos amigos. Somos amigos hasta el día de hoy. En el momento fue un gusto”, indicó.

