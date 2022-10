Melissa Paredes y Janet Barboza tras su reencuentro en ‘El Gran Show’: “Hubo mucha tensión”

Melissa Paredes y Janet Barboza hablan de su reencuentro. (América TV)

Janet Barboza y Melissa Paredes se reencontraron en el último programa de ‘El Gran Show’. Y es que, la popular ‘Retoquitos’ estuvo como jurado VIP de la noche y su presencia causó que se viva un incómodo momento entre ella y la modelo. Sin embargo, todo parece indicar que tanto la actriz como la presentadora televisiva quieren dejar en el pasado sus diferencias y comenzar de nuevo.

Según comentó la influencer, luego de su esperado encuentro con la conductora de ‘América Hoy’, sintió que el momento fue muy intenso y que hubo sentimientos encontrados dentro de ella debido a los meses que estuvieron trabajando juntas. Asimismo, se refirió a la invitación que le hizo en vivo para asistir al espacio matutino de América TV.

“Fue intenso el momento, bastante denso, pero también hubieron sentimientos encontrados dentro de mí porque fue mi compañera bastante tiempo”, dijo Melissa Paredes, para luego comentar acerca de su posible asistencia a ‘América Hoy’. “Quedamos en que sí, pero vamos a ver qué día será, vamos a ver. Creo que me pareció bien de parte de Janet de decirme personalmente”.

En otro momento, la exreina de belleza elogió a Gisela Valcárcel asegurando que es una persona que la apoya y alienta a seguir adelante. Incluso, mencionó que el pasado mes de octubre cuando comenzó su escándalo por su ampay con Anthony Aranda, la ‘Señito’ no se encontraba en el Perú, por lo que no sabía lo que sucedía con ella.

“Yo creo que Gisela es una linda y maravillosa. Ella siempre me tira para adelante. No sé que tanto caso le hagan a ella la producción de América Hoy. Me acuerdo que, mientras todo pasó el año pasado (su ampay con Anthony Aranda), ella estaba de viaje en Europa y no tenía ni idea. Cuando volvió se encontró con todo lo que había pasado”, añadió.

Janet Barboza aún le tiene cariño a Melissa Paredes

Por su parte, Janet Barboza señaló que era necesario que vuelva a ver a Melissa Paredes. “Al principio mucha tensión, porque era normal, porque no nos veíamos hace un año y la última conversación que tuvimos en el set digamos que no fue la más armoniosa por lo que todo el mundo sabe que estaba pasando (su ampay con Anthony Aranda); sin embargo, creo que era necesario encontrarnos, vernos otra vez y cruzar unas miradas”.

Asimismo, admitió que aún le guarda cariño a la modelo, pese a todos los dimes y diretes que han protagonizado. “Hay muchas personas que pueden pensar que fui dura en su momento con Melissa (Paredes) pero ella nunca va a dejar de ser una compañera, ella nunca va a dejar de ser parte de la historia de ‘América Hoy’ y dentro mío hay mucho cariño y mucho respeto para todos mis compañeros. Con ella (Melissa) me tocó un papel difícil, que fue el de cuestionar (su presunta infidelidad al Gato Cuba), pero el cariño está ahí intacto”, agregó.

Finalmente, no dudó en enviarle sus felicitaciones a Melissa Paredes por haber recuperado a su pequeña hija y por las buenas cosas que le están sucediendo en su vida privada. Además, aplaudió su trabajo en la pista de baile e indicó que la actriz “está siendo un ave fénix”.

