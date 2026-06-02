¿Vladimiro Montesinos en prisión hasta 2046?: El ‘Doc’ decide no impugnar sentencia del caso Sobres bomba

Exasesor de Alberto Fujimori se encuentra recluido desde 2001.

Una extraña maniobra legal. El exasesor del fallecido exdictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, renunció a impugnar la sentencia del caso Sobres bomba, la misma que lo condena a 20 años de prisión por homicidio calificado.

Como se recuerda, en marzo de este año, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria halló culpable a Montesinos, como autor mediato, de homicidio calificado (asesinato por explosión) en agravio de Ruth Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León, así como por tentativa de homicidio contra Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes.

Durante la lectura de sentencia, el defensor público del ‘Doc’ dijo que se reservaba el derecho a interponer el recurso de nulidad contra la sentencia. Luego, efectivamente, se presentó la impugnación para que el caso sea elevado de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Sin embargo, después Montesinos presentó un escrito de desistimiento –incluso lo ratificó con un segundo documento– y requirió que se declare consentida la sentencia.

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Ahora bien, la Sala Penal Nacional no ha aceptado aún el desistimiento del exasesor presidencial, según la resolución a la que accedió Infobae. Los jueces superiores dispusieron que la secretaria del tribunal acuda al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao para que legalize la firma del ‘Doc’.

Vladimiro Montesinos desiste de impugnar sentencia del caso Sobres bomba

“Habiéndose tramitado el proceso bajo el imperio de las normas del Código de Procedimientos Penales (de 1940), para la procedencia del desistimiento se debe cumplir con determinados requisitos formales para surtir efectos legales, a fin de garantizar la plena autenticidad de la voluntad del solicitante y dar cumplimiento a las formalidades exigidas por ley”, se lee en la resolución.

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Una vez que se legalice la rúbrica de Vladimiro Montesinos, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria declarará consentida la condena de 20 años de prisión contra el exasesor de Alberto Fujimori.

Infobae intentó comunicarse con la defensa legal del exasesor presidencial a fin de obtener detalles de este desistimiento. Sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.

Fiscalía pidió 35 años de prisión contra Vladimiro Montesinos por el caso Sobres Bomba, pero el PJ solo impuso 20 años. Foto: captura Justicia TV

¿Hasta 2046?

Si la sentencia del caso Sobres bomba es declarada consentida, Vladimiro Montesinos podría permanecer recluido hasta 2046. Ello debido a que la condena de 20 años recién se computaría desde la emisión de la misma, el 20 de marzo de este 2026.

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Si bien a los 20 años se le debería restar el tiempo que Montesinos ha permanece recluido, en este proceso no se dictó una orden de detención en su contra.

¿Y el tiempo que Montesinos ha estado recluido desde 2001? Ya la Corte Suprema ha establecido que a una pena se le restan los días que una persona estuvo recluida por una orden de detención dictada en el mismo proceso, no por otros casos.

Este razonamiento fue usado por la Sala Penal Transitoria al anular la compurgación de la condena de 19 años de prisión contra el ‘Doc’ por caso Pativilca y ordenó que esta se cumpla hasta 2037, sin considerar el tiempo que permaneció recluido por otros procesos penales.

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