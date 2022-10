Experto de baile estalla contra Gabriela Herrera por su “falta de humildad” y ella no puede contener el llanto

Director de baile le pide humildad a Gabriela Herrera y ella no puede contener el llanto. | América TV

El exdirector de ‘La Academia’, de ‘El Gran Show’, Franco Benza, fue invitado como parte del jurado en la secuencia de ‘El Show después del show’, junto al experto Julio Zevallos y la coreógrafa Alejandra Sánchez. Los profesionales opinaron sobre la performance de Santiago Suárez y Gabriela Herrera en su versus de tap, realizado el último sábado 22 de octubre en el espacio de Gisela Valcárcel.

Los tres bailarines profesionales coincidieron en que les hubiera gustado ver más tap en ambas presentaciones. Sin embargo, dijeron qué les pareció lo poco que vieron y hasta se animaron a decir quién fue su preferido o preferida del versus de ‘El Gran Show’.

El programa también invitó también a Gabriela Herrera, quien contó que estaba bastante tranquila después que sus compañeros no hayan votado por ella, pues entiende que “es un juego”. Asimismo, indicó que no sabía que iba a bailar tap hasta el jueves, pues siempre creyó que su presentación sería teatro musical. Estas palabras no gustaron para nada al exdirector de ‘La Academia’, que - muy mortificado- pidió a la joven que tenga un poco más de humildad y acepte que perdió.

Asimismo, señaló que no es creíble que no haya sabido que no iba a bailar tap, pues todo el Perú estaba enterado y siempre hay comunicación interna en la escuela de ‘El Gran Show’, con directores y coreógrafos.

En otro momento, señaló que si él hubiera sido jurado, su voto habría sido para ella, pues la competencia no era Miss Simpatía. “Tal vez tú no ganarías para Miss Simpatía, jamás”, sentenció.

Gabriela Herrera no puede contener el llanto ante crítica de experto. América Hoy

La dureza de Franco Benza fue tal que Gabriela Herrera no pudo contener las lágrimas. Mientras se las secaba escuchada las palabras del experto. Julio Zevallos trato de poner paños fríos e indicó que era joven y muy talentosa, que esta experiencia le ayudará a seguir delante. Además, resaltó que fue la mejor en la pista de baile este último sábado.

La coreógrafa Alejandra Sánchez lamentó el incómodo momento que estaba pasando la concursante. Sin embargo, no titubeó en decir que su performance en el tap no le gustó.

Después de la intervención de los profesionales, Gabriela pidió la palabra y aclaró que nunca se ha creído mejor que otros, ni mucho menos considera que no tiene humildad. “Tengo los valores, los que me conocen saben como soy, si me piden ayuda yo se lo voy a dar”, indicó la joven, quien remarcó que hay mucha gente que habla a la ligera y que prefiere que las personas le digan las cosas en la cara en lugar de estar frente a personas hipócritas.

SEGUIR LEYENDO