Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron el ‘sí’ en emotiva boda civil: las primeras imágenes de la pareja como esposos

Tras retomar su relación, los artistas sellaron su compromiso ante la ley en Lima y eligieron celebrar el inicio de una nueva etapa junto a familiares y amigos en un ambiente alejado de la prensa. Show.pe

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su relación con una boda civil realizada el martes 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja, Lima. La pareja decidió mantener la ceremonia alejada del espectáculo mediático y optó por compartir el momento únicamente con familiares y amistades cercanas. Según informó la periodista Rossmery Vargas, de Show.pe, el proceso formal duró poca más de diez minutos y culminó con la salida de los recién casados a saludar a la prensa, aunque sin brindar declaraciones.

La unión civil marca un nuevo capítulo en la historia de Domínguez y Tarazona, quienes retomaron su relación tras varios años separados. Horas antes de la ceremonia, ambos compartieron en redes sociales la ansiedad y expectativa que sentían por el gran día, reconociendo que la emoción les dificultó dormir la noche anterior. Las primeras imágenes muestran a la pareja sonriente y visiblemente emocionada luego de expresar el esperado “sí”.

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El novio y una flamante novia

Durante el acto protocolar, Karla Tarazona, conductora de televisión, y Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, lucieron atuendos formales y celebraron junto a sus allegados el inicio de una nueva etapa.

Para esta ocasión, Christian Domínguez llevó un esmoquin clásico de color oscuro con solapas en tono negro, camisa blanca y pajarita negra. Completa su atuendo con un boutonnière blanco en la solapa izquierda.

Por su parte, Karla Tarazona lució un vestido de novia blanco, sin mangas y con escote corazón, confeccionado en encaje con detalles florales. El diseño incluye un accesorio tipo estola o capa ligera que rodea el cuello y cae sobre los hombros. Su peinado es un recogido elegante, decorado con detalles brillantes, y lleva pendientes discretos. Ambos presentan un estilo formal y acorde a una ceremonia de matrimonio civil.

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Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron. Show.pe

Tras cumplir con el trámite legal, la pareja tenía previsto trasladarse a Huaral, al restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura, para continuar con la recepción en un entorno más íntimo y familiar, según detalló Show.pe.

Cabe recordar que Karla Tarazona y Christian Domínguez ya habían protagonizado una boda simbólica en 2016, aunque en esa ocasión el acto no tuvo validez legal. Ahora, con la ceremonia civil, ambos oficializan su compromiso ante las autoridades y ante sus seres queridos. Para la conductora, se trata de su tercera unión formal. En 2008 contrajo matrimonio con el cantante Leonard León, con quien tuvo dos hijos y cuya relación concluyó en 2013. Más adelante, en 2020, se casó con Rafael Fernández, unión que terminó con el divorcio en 2023.

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Karla Tarazona y Christian Domínguez se dieron el 'sí'. Foto referencial

Por su parte, Christian Domínguez también registra antecedentes matrimoniales. Su primer matrimonio fue con Tania Ríos Ruesta en 2002 y, posteriormente, en 2006, se casó con Melanie Martínez. Estos antecedentes forman parte de la historia personal de ambos antes de consolidar su vínculo actual.

La emotiva ceremonia fue registrada en imágenes que muestran a la pareja saliendo de la notaría y saludando a los medios, sin pronunciar declaraciones sobre su decisión de oficializar la relación.

La boda de Domínguez y Tarazona cierra semanas de especulación sobre el futuro de la pareja y refleja la voluntad de ambos por consolidar su relación. La ceremonia civil representa la oficialización legal de su unión y el inicio de una nueva etapa en sus vidas, marcada por el compromiso y el apoyo mutuo.

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Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron.