Polémica en Mister Global Perú 2026: destituyen a Airton Vargas y a la directora Denmar Arrieche en medio de denuncias públicas

Mister Global Perú 2026 queda sin representante tras escándalo y denuncias de agresión

La organización Reyes y Reinas del Perú, encargada de la franquicia nacional de Mister Global, atraviesa una crisis institucional tras anunciar la destitución de Airton Vargas como Mister Global Perú 2026 y la salida de la directora Denmar Arrieche. Las decisiones, comunicadas oficialmente el 30 de mayo, han generado una fuerte repercusión en redes sociales y derivaron en denuncias públicas que involucran al director de la organización.

La organización emitió un comunicado donde se oficializó la destitución “inmediata y definitiva” de Airton Vargas Veliz del título de Mister Global Perú 2026. La decisión se fundamentó en “presuntas faltas consideradas incompatibles con los valores que promueve la organización” y en conductas que, según la evaluación institucional, afectarían la imagen y el prestigio del certamen. “Se ha tomado la decisión irrevocable de destituir de manera inmediata y definitiva a Airton Vargas Veliz del título de Mr. Global Perú 2026”, señala el comunicado difundido por Reyes y Reinas del Perú.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Airton Vargas no ha realizado declaraciones públicas sobre su separación del título ni se ha anunciado quién será el nuevo representante nacional para la próxima edición de Mister Global, prevista entre septiembre y octubre en Tailandia.

Polémica en Mister Global Perú: destituyen a Airton Vargas y denuncian violencia en la organización

Directora fue desvinculada

Pocas horas después del primer anuncio, la organización comunicó también la desvinculación inmediata de Denmar Arrieche como directora, señalando diferencias en el enfoque institucional y la necesidad de una reestructuración interna. Según explicó Reyes y Reinas del Perú, la salida responde a un proceso de reorganización y a discrepancias sobre el rumbo del certamen, incrementando la atención sobre la situación interna de la franquicia.

PUBLICIDAD

La polémica escaló luego de que Denmar Arrieche publicara un extenso video en redes sociales donde denunció presuntas agresiones físicas, psicológicas y actos de hostigamiento cometidos por su expareja, a quien identificó como Jorge Santos, actual director de Reyes y Reinas del Perú. Durante su testimonio, Arrieche aseguró haber presentado denuncias ante las autoridades y relató episodios que, según afirmó, ocurrieron durante y después de la relación. Además, explicó que decidió hacer pública su versión para visibilizar situaciones de violencia que, según sostiene, experimentó durante años.

La denuncia de Denmar Arrieche generó numerosas reacciones en redes sociales. Diversos usuarios manifestaron su solidaridad y exigieron que se investiguen los hechos denunciados. La situación interna de la organización, marcada por la salida de los dos principales rostros visibles, ha puesto en entredicho el clima laboral y el futuro del certamen en el país.

PUBLICIDAD

Mister Global Perú 2026 queda sin representante tras escándalo y denuncias de agresión

Hasta la publicación de esta nota, Jorge Santos no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones. Tampoco se ha informado sobre el avance de eventuales investigaciones o procesos vinculados a las denuncias mencionadas por la exdirectora. La falta de pronunciamientos oficiales por parte del director y de la organización ha incrementado la incertidumbre y el debate en torno a la transparencia y la gestión del concurso.

El clima de tensión se ha reflejado en la comunidad de seguidores de Mister Global Perú, que ha expresado su inquietud por la continuidad del certamen y la integridad de sus participantes y organizadores. La crisis constituye uno de los momentos más complejos en la historia de la franquicia nacional, que en los últimos años había buscado posicionarse como una plataforma de proyección internacional.

PUBLICIDAD

La edición 2026 de Mister Global, prevista para realizarse en Tailandia, aún no cuenta con un representante peruano confirmado. La organización no ha dado detalles sobre el proceso de selección ni sobre el calendario de actividades tras la salida de Airton Vargas. En tanto, el futuro de la dirección de Reyes y Reinas del Perú permanece incierto ante la salida de Denmar Arrieche y la ausencia de pronunciamientos institucionales sobre las denuncias de violencia.